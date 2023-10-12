Терапевт объяснила, может ли мед заменить лекарства

Употребление меда облегчает состояние при простуде и снижает кашлевой рефлекс, однако не стоит переоценивать его лечебные свойства, рассказала aif.ru врач-терапевт Марина Константинова. По ее словам, несмотря на противовоспалительное и антибактериальное действие меда, связанное с содержанием естественных антибиотиков и фитонцидов, полноценно заменить лекарство этот продукт не может.

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Как пояснила специалист, мед содержит витамины группы А, В, С, а также кальций, магний, медь, железо и другие микроэлементы, однако их количество не покрывает необходимую суточную дозу. Терапевт назвала мед натуральной биодобавкой, употребление которой полезно в первой половине дня в качестве самостоятельного продукта, не нагревая его выше 40 градусов, иначе мед потеряет свои полезные свойства.

Врач порекомендовала употреблять мед с осторожностью, его суточная доза для здоровых людей не должна превышать 50-100 г, так как продукт содержит большое количество быстрых углеводов (сахаров), которые дают нагрузку на поджелудочную железу и почки. Кроме того, из-за высокого гликемического индекса — в среднем 70-80 — мед противопоказан больным с сахарным диабетом I и II типа, а также страдающим ожирением.

Употребление меда необходимо исключить при бронхиальной астме и аллергии на продукты пчеловодства, продолжила эксперт. Она также порекомендовала воздержаться от меда в период кормления грудью, так как это может вызвать аллергическую реакцию у ребенка. В этом случае необходимо обратиться к врачу-аллергологу-иммунологу.