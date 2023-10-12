Врач пояснила, возможно ли наступление беременности после рака груди

После успешного лечения рака молочной железы на стадии ремиссии женщина может забеременеть. Об этом рассказала врач-хирург, онколог-маммолог Анна Игнатенко.

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Онколог отметила, что перед началом лечения пациенткам часто предлагают заморозить яйцеклетки, которые в дальнейшем можно использовать в программе вспомогательной репродукции, если возникнет необходимость. Важно перед планированием беременности уделить внимание процессу реабилитации после онкологии. Реабилитация помогает избежать возможных осложнений.

— Необходимо применять методики лимфодренажного ручного массажа с бинтованием, уходом за кожей. Женщине рекомендуется носить специальное белье, — пояснила Игнатенко в комментарии РИАМО.

Чтобы скрыть визуальный дефект, многие ставят протезы молочной железы. Также важно проходить регулярные обследования и раз в год делать УЗИ молочных желез.

Акция в честь Всемирного дня борьбы против рака молочной железы прошла на стадионе «Локомотив» в Дмитрове в минувшую субботу. Все желающие старше 18 лет смогли пройти онкоскрининг на самые распространенные виды заболеваний, передает «360».