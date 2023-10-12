Врач пояснила, возможно ли наступление беременности после рака груди

Врач пояснила, возможно ли наступление беременности после рака молочной железы
После успешного лечения рака молочной железы на стадии ремиссии женщина может забеременеть. Об этом рассказала врач-хирург, онколог-маммолог Анна Игнатенко.
Онколог отметила, что перед началом лечения пациенткам часто предлагают заморозить яйцеклетки, которые в дальнейшем можно использовать в программе вспомогательной репродукции, если возникнет необходимость. Важно перед планированием беременности уделить внимание процессу реабилитации после онкологии. Реабилитация помогает избежать возможных осложнений.
— Необходимо применять методики лимфодренажного ручного массажа с бинтованием, уходом за кожей. Женщине рекомендуется носить специальное белье, — пояснила Игнатенко в комментарии РИАМО.
Чтобы скрыть визуальный дефект, многие ставят протезы молочной железы. Также важно проходить регулярные обследования и раз в год делать УЗИ молочных желез.
Акция в честь Всемирного дня борьбы против рака молочной железы прошла на стадионе «Локомотив» в Дмитрове в минувшую субботу. Все желающие старше 18 лет смогли пройти онкоскрининг на самые распространенные виды заболеваний, передает «360».
Заместитель директора НМИЦ онкологии им. Блохина, заведующий отделом онкомаммологии, доктор медицинских наук Александр Петровский рассказал о профилактике рака молочной железы.