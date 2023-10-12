Названы новые последствия перенесенного коронавируса

Команда провела анализ данных 355 тысяч мужчин и женщин, у которых был ранее диагностирован COVID-19. Затем эту выборку сравнили с шестью миллионами пациентов, которые не болели этим заболеванием. Оказалось, что у испытуемых с коронавирусом на 12-74 процента выше вероятность развития различных типов алопеции, в три раза выше риск развития васкулита, на 68 процентов выше риск формирования болезни Крона и на 59 процентов больше шансов на развитие саркоидоза.