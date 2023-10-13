Какие заболевания могут маскироваться под депрессию

По данным регионального Минздрава, в Новосибирской области стали чаще диагностировать депрессию. В рамках недели сохранения психического здоровья врач-психиатр Наталья Глебашева рассказала, по каким признакам можно заподозрить это психическое расстройство.

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По данным новосибирской психиатрической больницы №3 число людей с депрессивными расстройствами растёт год от года. В 2020 году депрессией страдали 1188 новосибирцев, в 2021 году – 1324 человека, в 2022 году – 1419. При этом, психиатр отмечает, что официальные данные не отражают полной картины, потому что многие страдающие депрессией люди идут в частные клиники или к частным психологам.

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К депрессии относят комплекс состояний, который проявляется снижением настроения, утратой интересов и удовольствия от жизни – на этом фоне возникает утомляемость, снижение активности, ухудшение концентрации и внимания, развитие чувства неуверенности в себе, чувства вины и пр. Соматически депрессия может проявляться нарушениями сна, изменениями пищевого поведения, хроническими болями и т.д.

До постановки диагноза врачи анализируют, в какой ситуации в данный момент находится пациент в объективной реальности. Часто бывает, что какие-то события являются причиной развития депрессивного состояния, и тогда делаются попытки изменить что-либо в текущей ситуации и посмотреть, как человек на них отреагирует. Если при смене обстановки, отдыхе, человек может отвлечься от своих переживаний и соматические проявления исчезают, значит, речь идёт о реактивных состояниях. Если настроение пациента не меняется к лучшему, несмотря ни на что – значит, это уже заболевание.

Депрессивные проявления не всегда связаны с работой мозга. Довольно распространены патологии щитовидной железы, которые имеют схожую с депрессией симптоматику. Поэтому важно до начала терапии проверить уровень гормонов щитовидной железы, а также общее состояние организма – для исключения гипотиреоза, анемии, авитаминоза и других соматических заболеваний.

Для лечения эмоциональных расстройств чаще всего применяются антидепрессанты. Принимать их нужно исключительно под контролем врача: правильный режим приёма препаратов исключит возникновение зависимости или вреда психическому здоровью.

Профилактика депрессии схожа с профилактикой многих других патологий: здоровый образ жизни, то есть, правильное питание, достаточный сон, физическая активность. Следует соблюдать психогигиену – по возможности создавать себе комфортную среду и комфортное окружение. И не забывать о важность выражения эмоций: невыраженные негативные эмоции копятся, отражаясь на психическом состоянии.