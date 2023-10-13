Вплоть до летального исхода: кто тяжелее остальных переносит грипп
Грипп — одно из самых распространенных вирусных заболеваний в осенне-зимний период. Оно поражает многих людей независимо от возраста. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, какие люди наиболее уязвимы перед болезнью.
По словам врача общей практики, терапевта Ларисы Алексеевой, грипп — заразное вирусное заболевание, которое может поразить любого человека. Но есть и те, кто переносит недуг тяжелее остальных. Среди них:
Люди старше 60 лет
— Из-за возрастных особенностей они более подвержены риску подхватить вирусные болезни. Поэтому пожилые могут тяжелее переносить инфекцию. Кроме того, у них уже появляются сопутствующие заболевания, которые тоже обостряются осенью, — пояснила Алексеева.
Обострение хронических проблем повышает риски заражения гриппом. Причем болезнь может протекать очень тяжело и даже привести к летальному исходу, добавила врач.
Люди с постковидным синдромом
Постковидный синдром, по мнению специалиста, усугубляет течение гриппа даже у молодых людей.
Дети
— У детей более слабый иммунитет. К тому же они постоянно находятся в больших коллективах — в детских садах и школах, поэтому риски заражения повышаются вдвойне, — сказала Алексеева.
Люди с заболеваниями суставов
Вирусная инфекция влияет на общее состояние костно-мышечного аппарата, поэтому эта группа тоже особенно уязвима перед гриппом, сообщила врач.
Беременные
— У них вирусная инфекция протекает тяжелее, потому что нет возможности принимать многие противовирусные препараты. Если женщина заболеет, лечиться придется одним лимоном с имбирем, — уверена Алексеева.
В период вынашивания ребенка организм ослабевает, ведь вся работа иммунной системы направлена на развитие и защиту плода. Поэтому нужно подходить внимательнее к здоровью и профилактировать риски заражения, дополнила она.
Вакцинация — единственная защита
В беседе с «ВМ» терапевт объяснила, что прививка против гриппа — единственный способ защититься от вируса. Она снижает вероятность тяжелого течения заболевания и летальных исходов.
— Иммунизация — главная задача населения, потому что только так можно обезопасить себя перед вирусом. Коронавирус мы тоже победили благодаря прививкам и массовой вакцинации. У населения сформировался общий иммунитет. Заражаемость уже не была такой высокой, как на первых порах, и случаи летальных исходов тоже снизились, — заключила Алексеева.