Вплоть до летального исхода: кто тяжелее остальных переносит грипп

Грипп — одно из самых распространенных вирусных заболеваний в осенне-зимний период. Оно поражает многих людей независимо от возраста. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, какие люди наиболее уязвимы перед болезнью.

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По словам врача общей практики, терапевта Ларисы Алексеевой, грипп — заразное вирусное заболевание, которое может поразить любого человека. Но есть и те, кто переносит недуг тяжелее остальных. Среди них:

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Люди старше 60 лет

— Из-за возрастных особенностей они более подвержены риску подхватить вирусные болезни. Поэтому пожилые могут тяжелее переносить инфекцию. Кроме того, у них уже появляются сопутствующие заболевания, которые тоже обостряются осенью, — пояснила Алексеева.

Обострение хронических проблем повышает риски заражения гриппом. Причем болезнь может протекать очень тяжело и даже привести к летальному исходу, добавила врач.

Люди с постковидным синдромом

Постковидный синдром, по мнению специалиста, усугубляет течение гриппа даже у молодых людей.

Дети

— У детей более слабый иммунитет. К тому же они постоянно находятся в больших коллективах — в детских садах и школах, поэтому риски заражения повышаются вдвойне, — сказала Алексеева.

Люди с заболеваниями суставов

Вирусная инфекция влияет на общее состояние костно-мышечного аппарата, поэтому эта группа тоже особенно уязвима перед гриппом, сообщила врач.

Беременные

— У них вирусная инфекция протекает тяжелее, потому что нет возможности принимать многие противовирусные препараты. Если женщина заболеет, лечиться придется одним лимоном с имбирем, — уверена Алексеева.

В период вынашивания ребенка организм ослабевает, ведь вся работа иммунной системы направлена на развитие и защиту плода. Поэтому нужно подходить внимательнее к здоровью и профилактировать риски заражения, дополнила она.

Вакцинация — единственная защита

В беседе с «ВМ» терапевт объяснила, что прививка против гриппа — единственный способ защититься от вируса. Она снижает вероятность тяжелого течения заболевания и летальных исходов.