Ракова заявила, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается стабильной

Эпидемиологическая ситуация в Москве остается стабильной. Для контроля положения с сезонными заболеваниями в городе проводят регулярное отслеживание циркулирующих вирусов, а также изучение их штаммов и характеристик. Об этом в четверг, 12 октября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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В городе на сегодняшний день доминирует риновирус, который занимает 77,5 процента заболеваемости населения. Грипп в общей структуре представлен слабо и встречается в единичных случаях, а на COVID-19 приходится около девяти процентов. Из них большинство заболевших — 60 процентов — переносят штаммы ХВВ.

— Мы продолжаем тщательно следить за эпидемиологической ситуацией в городе. Проводим ПЦР-диагностику широкой линейки возбудителей ОРВИ, чтобы понимать, какой вирус занимает доминирующее положение. Также мы проводим полногеномное секвенирование вирусов гриппа и SARS-CoV-2, которое позволяет определить мутации вируса, — передает слова Раковой ТАСС.

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