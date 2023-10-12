Стоматолог рассказал, как сэкономить на лечении зубов

Стоматолог-хирург, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко рассказал «Ленте.ру», как сэкономить на лечении зубов.

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Стоматолог рассказал, что домашний уход за зубами не должен ограничиваться лишь чисткой. Минко считает, что необходимо использовать дополнительные средства гигиены, чтобы уход был максимально эффективным.

«С помощью нити можно качественно почистить боковые поверхности зубов, что снижает риск появления так называемого контактного кариеса. <...> Правда, к ее использованию есть противопоказания, например, пародонтит», — пояснил стоматолог.

Он добавил, что ополаскиватели рта нужно использовать только по назначению врача, а пенки для зубов можно использовать каждый день.