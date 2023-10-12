Стоматолог рассказал, что делать при зубной боли ночью

Если зуб заболел ночью и возможности попасть к врачу нет, следует выпить обезболивающее и дождаться утра, посоветовал стоматолог Илья Антонов. В разговоре с aif.ru он уточнил, что обычно рекомендуется использовать нестероидные противовоспалительные препараты. Также можно прополоскать рот раствором с содой, йодом и солью.

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Прежде всего стоит найти подходящее лекарство — как правило, тут пригодятся обычные нестероидные противовоспалительные средства. Они помогут сбить остроту ощущений. Можно подготовить и подручные средства — соль, соду и йод — при случае они могут пригодиться для краткосрочных первопомощных полосканий, — уточнил стоматолог.

Врач предупредил, что принимать обезболивающие препараты необходимо по инструкции, чтобы не возникло передозировки. Рекомендуется изучить противопоказания, это позволит не столкнуться с другими неприятными симптомами. Облегчить боль также поможет полоскание. Для этого нужно смешать по одной ложке соли и соды на половину стакана воды и добавить туда пару капель йода. Полоскание следует повторять каждые три-четыре часа. Антигистаминные препараты помогут при появлении отека.

Антонов предупредил, что нельзя нагревать больное место, даже просто подложив ладонь. Нагревание может простимулировать распространение воспалительного процесса, так как расширяются сосуды и ткани. Это повышает риски появления гноя, который распространится в том числе на другие органы и системы головы и шеи. Утром врач советует сразу же пойти в больницу, чтобы решить проблему.