Онколог назвала этапы лечения от рака молочной железы

Лечение пациентов от рака молочной железы проходит в несколько этапов. Об этом РИАМО сообщила врач-хирург, онколог-маммолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анна Игнатенко.

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Первый – это оперативное вмешательство, а затем проводится лучевая терапия. В некоторых случаях сначала прибегают к химиотерапии или таргетной терапии, а затем выполняют операцию. Только после этого доктора начинают лучевую терапию. Важным этапом затем является реабилитация.

«Существуют 3 вида реабилитации: физическая, психологическая и социальная», – отметила Игнатенко.

На этой стадии в лечении пациента принимают участие пластический хирург, врач-реабилитолог, эндокринолог и диетолог. После операции важно защищать молочную железу от травм и давления, не поднимать ничего тяжелого.