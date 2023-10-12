Нарколог рассказал, у кого чаще всего возникает зависимость от алкоголя

Врач — нарколог-психиатр, заведующий 2-м отделением Городской наркологической больницы Антон Петров назвал факторы, влияющие на формирование алкогольной или наркотической зависимости.

Эксперт пояснил, что зависимость от психоактивных веществ — это хроническое рецидивирующее заболевание. Его принято рассматривать как биопсихосоциальное заболевание. Большую роль играет наследственная предрасположенность. По словам врача, есть совокупность генетических наследственных факторов, располагающих к развитию зависимости.

Также стоит учесть психологические факторы. Петров отметил, что каждый человек обладает определенным типом реагирования на разные ситуации. Люди с менее устойчивым типом реагирования плохо переносят стрессовые ситуации. Тогда они пытаются скинуть напряжение при помощи различных психоактивных веществ.

— У человека закрепляется паттерн: выпил — и стало хорошо, — пояснил врач в комментарии «Петербургскому дневнику».

Кроме того, человек может выпивать за компанию, так как не хочет отделяться от коллектива или семьи.