Назван доступный продукт, который может защитить от рака

Диетолог Майкл Мосли назвал продукт, который обладает противораковыми свойствами. Он богат антиоксидантом, способным снизить вероятность смертельного заболевания.

© Чемпионат.com

Речь идет о помидорах, которые содержат ликопин. Этот антиоксидант эффективнее работает, когда овощ поддается термообработке, сообщает Express со ссылкой на слова диетолога.

Пользу помидоров в защите от рака подтвердил и профессор Ричард ван Бримен из Университета штата Орегон в США. Он объяснил, что ликопин как антиоксидант настолько мощный, что может помочь предотвратить рак на начальном этапе его развития. В частности, профессор сообщил об исследованиях, которые показали, что это вещество снижает риск развития рака простаты и молочной железы.