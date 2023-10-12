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Назван доступный продукт, который может защитить от рака

Диетолог Майкл Мосли назвал продукт, который обладает противораковыми свойствами. Он богат антиоксидантом, способным снизить вероятность смертельного заболевания.

Назван доступный продукт, который может защитить от рака
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Речь идет о помидорах, которые содержат ликопин. Этот антиоксидант эффективнее работает, когда овощ поддается термообработке, сообщает Express со ссылкой на слова диетолога.

Пользу помидоров в защите от рака подтвердил и профессор Ричард ван Бримен из Университета штата Орегон в США. Он объяснил, что ликопин как антиоксидант настолько мощный, что может помочь предотвратить рак на начальном этапе его развития. В частности, профессор сообщил об исследованиях, которые показали, что это вещество снижает риск развития рака простаты и молочной железы.

Лучше всего, по мнению экспертов, для защиты от рака употреблять помидоры в варёном виде, в форме соуса или пасты. Тем не менее польза будет и от свежих овощей.

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