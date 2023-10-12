Что делать, если болят суставы: отвечает ревматолог
Почему воспаляются и болят суставы? Можно ли защититься от заболевания и как избавиться от изнуряющих болей? Об этом накануне Всемирного дня борьбы с артритом, который отмечается в этом году 12 октября, "Российской газете" рассказала врач-ревматолог ЦКБ РЖД-Медицина Вера Шишкина.
Почему болят суставы? Что такое артрит и артроз?
Артрит - это термин для обозначения воспаления в суставе. Он может быть основным проявлением заболевания суставов, например, при ревматоидном артрите, а может быть одним из многих разноплановых симптомов при заболеваниях соединительной ткани, например, при системной красной волчанке.
Напротив, артроз - это самостоятельное заболевание. Ранее считалось, что причиной его развития является "изнашивание" суставного хряща вследствие возраста, неправильной биомеханики сустава и повышенных физических нагрузок. Согласно современным научным данным, артроз не ограничивается лишь разрушением хряща, поражаются и другие структуры сустава: околосуставная мускулатура и кость, связки, суставная капсула, синовиальная оболочка.
При артрозе также обнаруживается воспаление в суставе, хоть и не столь выраженное, как при истинно воспалительных заболеваниях суставов. Поэтому в современной ревматологии более правильным названием данного состояния является "остеоартрит".
Термин "артроз" все еще используется, чтобы избежать путаницы, хоть и менее корректен. К тому же диагноз "артроз" входит в международную классификацию болезней 10 пересмотра, принятую в 1990 году и использующуюся при постановке диагноза в российском здравоохранении по сей день. В ближайшем будущем планируется переход на международную классификацию болезней 11 пересмотра, которая уже лишена устаревшего наименования.
Именно поэтому артрит и артроз - не взаимоисключающие понятия. При так называемом артрозе может развиться воспаление, то есть артрит сустава. Как и наоборот, при длительном воспалении в суставе разрушение хряща происходит быстрее, развивается вторичный остеоартрит.
Почему начинается артрит?
Артрит - это основное проявление ревматических заболеваний. Он может вызываться нарушениями в работе иммунитета, приводя к аутоиммунному воспалению в суставе. Так происходит при ревматоидном, псориатическом, реактивном артритах, анкилозирующем спондилите, системных заболеваниях соединительной ткани.
К артриту могут приводить нарушения обмена веществ - например, при подагре, пирофосфатной артропатии.
Также артрит могут провоцировать бактерии или вирусы, и такой артрит будет называться инфекционным.
Кроме того, причиной артрита может быть повышенная нагрузка на сустав или предшествующая травма.
Как проявляется заболевание?
Вот основные симптомы артрита:
- боли, отёк в области сустава,
- повышение температуры.
- изменение цвета кожных покровов над суставом,
- ограничение движений в нем.
Степень выраженности этих симптомов может быть разной - это зависит от интенсивности воспаления и особенностей каждого конкретного сустава.
При невыраженном воспалении из симптомов могут быть только боли в суставе при движении, а при подагрическом артрите, когда воспаление в суставе достигает максимума, ярко проявляются все из вышеперечисленных симптомов.
Если сустав расположен поверхностно, это также облегчает обнаружение всех вышеперечисленных симптомов. Но если дело касается, например, тазобедренного сустава, который залегает глубоко в паховой области, даже при выраженном воспалении пациент жалуется только на боли в суставе и ограничение движений в нем.
Важно знать: Обязательно должен насторожить болевой синдром в покое, без движений, особенно ночью и к утру - это один из наиболее характерных признаков артрита.
Как лечить артрит?
Лечением артритов и диагностикой его причин в первую очередь занимаются врачи-ревматологи. В зависимости от причин, вызвавших артрит, иногда может требоваться консультация хирурга, травматолога-ортопеда, инфекциониста, дерматолога, а также врачей других специальностей при вовлечении в патологический процесс других органов и систем.
В ревматологии нет ни одного исследования, которое со 100% вероятностью позволило бы врачу подтвердить или опровергнуть тот или иной диагноз. При возникновении артрита доктор обязательно оценивает жалобы пациента, анализирует историю развития заболевания, обязательно подключает проведение анализов и инструментальных методов обследования в комплексе.
Какие исследования проводятся у больных артритом?
Для установления факта наличия артрита не требуется какого-то дополнительного обследования, как правило, его видно невооруженным глазом. Иногда, в сомнительных случаях, можно воспользоваться УЗИ сустава для подтверждения.
Для оценки выраженности воспаления необходимо оценить СОЭ и С-реактивный белок. Всё дальнейшее обследование будет направлено на поиск причины, вызвавшей артрит. Те или иные изменения в анализах или результатах инструментальных методов обследования (рентгенография, УЗИ, КТ, МРТ сустава) могут быть как неспецифичными, характерными для разных заболеваний, так и характерными для определенного вида артрита.
Объем дополнительного обследования должен устанавливать врач в зависимости от жалоб, истории развития заболевания и данных осмотра.
Важной подсказкой является локализация поражения: какие именно суставы и в каком количестве воспалены. У каждого ревматологического заболевания есть излюбленные локализации - суставы, которые чаще всего поражаются.
Как лечится артрит?
Независимо от причин, вызвавших артрит, для лечения используются противовоспалительные препараты.
Это две группы лекарств: нестероидные противовоспалительные препараты и глюкокортикоиды.
Пациент должен понимать: у больных артритом эти препараты применяются не как убирающие симптомы (симптоматические, обезболивающие), а как лечебные, так как они воздействуют на механизм развития воспаления, блокируя его.
Поэтому эти лекарства должны применяться курсом, а не только при болях.
Все эти препараты одинаково эффективны при назначении верной дозы, а потому выбор конкретного лекарства зависит от наличия сопутствующих заболеваний и факторов риска, в первую очередь, со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и почек.
После снятия приступа острого артрита может потребоваться терапия основного заболевания, которое его вызвало. При аутоиммунном характере поражения могут назначаться иммунодепрессанты для подавления аутоиммунного воспаления, при подагре - терапия, понижающая уровень мочевой кислоты в крови (уратснижающая), при остеоартрите - прием симптоматических препаратов замедленного действия (по-старому, хондропротекторов), при инфекционных и реактивных артритах - антибактериальная терапия, а в некоторых случаях - продленная противовоспалительная терапия препаратами из вышеназванных групп.
Все эти меры нужны для того, обострения не случались или случались как можно реже, так как большинство ревматологических заболеваний - хронические.
Можно ли полностью вылечиться от артрита?
В редких случаях мы можем говорить о полном излечении и отсутствии необходимости продленной терапии: при инфекционном и травматическом характере поражения, а иногда при реактивных артритах. Но если структура сустава серьезно изменена, он перестал выполнять свою функцию и значительно снижает качество жизни, следует рассмотреть возможность хирургического лечения - чаще всего, в формате эндопротезирования (замены пораженного сустава эндопротезом).
Что нужно делать, чтобы не заболеть артритом?
В качестве профилактики артритов следует избегать травм, переломов, по возможности, стрессов. Важно питаться правильно, разнообразно и полноценно, бороться с избыточным весом.
Еще один универсальный совет - регулярно (в идеале, ежедневно) заниматься физическими упражнениями, поддерживая хороший уровень мышечной силы и гибкости. Улучшают состояние суставов как силовые, аэробные активности, так и упражнения на растяжку и гибкость тела.