Что делать, если болят суставы: отвечает ревматолог

Почему воспаляются и болят суставы? Можно ли защититься от заболевания и как избавиться от изнуряющих болей? Об этом накануне Всемирного дня борьбы с артритом, который отмечается в этом году 12 октября, "Российской газете" рассказала врач-ревматолог ЦКБ РЖД-Медицина Вера Шишкина.

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Почему болят суставы? Что такое артрит и артроз?

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Артрит - это термин для обозначения воспаления в суставе. Он может быть основным проявлением заболевания суставов, например, при ревматоидном артрите, а может быть одним из многих разноплановых симптомов при заболеваниях соединительной ткани, например, при системной красной волчанке.

Напротив, артроз - это самостоятельное заболевание. Ранее считалось, что причиной его развития является "изнашивание" суставного хряща вследствие возраста, неправильной биомеханики сустава и повышенных физических нагрузок. Согласно современным научным данным, артроз не ограничивается лишь разрушением хряща, поражаются и другие структуры сустава: околосуставная мускулатура и кость, связки, суставная капсула, синовиальная оболочка.

При артрозе также обнаруживается воспаление в суставе, хоть и не столь выраженное, как при истинно воспалительных заболеваниях суставов. Поэтому в современной ревматологии более правильным названием данного состояния является "остеоартрит".

Термин "артроз" все еще используется, чтобы избежать путаницы, хоть и менее корректен. К тому же диагноз "артроз" входит в международную классификацию болезней 10 пересмотра, принятую в 1990 году и использующуюся при постановке диагноза в российском здравоохранении по сей день. В ближайшем будущем планируется переход на международную классификацию болезней 11 пересмотра, которая уже лишена устаревшего наименования.

Именно поэтому артрит и артроз - не взаимоисключающие понятия. При так называемом артрозе может развиться воспаление, то есть артрит сустава. Как и наоборот, при длительном воспалении в суставе разрушение хряща происходит быстрее, развивается вторичный остеоартрит.

Почему начинается артрит?

Артрит - это основное проявление ревматических заболеваний. Он может вызываться нарушениями в работе иммунитета, приводя к аутоиммунному воспалению в суставе. Так происходит при ревматоидном, псориатическом, реактивном артритах, анкилозирующем спондилите, системных заболеваниях соединительной ткани.

К артриту могут приводить нарушения обмена веществ - например, при подагре, пирофосфатной артропатии.

Также артрит могут провоцировать бактерии или вирусы, и такой артрит будет называться инфекционным.

Кроме того, причиной артрита может быть повышенная нагрузка на сустав или предшествующая травма.

Как проявляется заболевание?

Вот основные симптомы артрита:

- боли, отёк в области сустава,

- повышение температуры.

- изменение цвета кожных покровов над суставом,

- ограничение движений в нем.

Степень выраженности этих симптомов может быть разной - это зависит от интенсивности воспаления и особенностей каждого конкретного сустава.

При невыраженном воспалении из симптомов могут быть только боли в суставе при движении, а при подагрическом артрите, когда воспаление в суставе достигает максимума, ярко проявляются все из вышеперечисленных симптомов.

Если сустав расположен поверхностно, это также облегчает обнаружение всех вышеперечисленных симптомов. Но если дело касается, например, тазобедренного сустава, который залегает глубоко в паховой области, даже при выраженном воспалении пациент жалуется только на боли в суставе и ограничение движений в нем.

Важно знать: Обязательно должен насторожить болевой синдром в покое, без движений, особенно ночью и к утру - это один из наиболее характерных признаков артрита.

Как лечить артрит?

Лечением артритов и диагностикой его причин в первую очередь занимаются врачи-ревматологи. В зависимости от причин, вызвавших артрит, иногда может требоваться консультация хирурга, травматолога-ортопеда, инфекциониста, дерматолога, а также врачей других специальностей при вовлечении в патологический процесс других органов и систем.

В ревматологии нет ни одного исследования, которое со 100% вероятностью позволило бы врачу подтвердить или опровергнуть тот или иной диагноз. При возникновении артрита доктор обязательно оценивает жалобы пациента, анализирует историю развития заболевания, обязательно подключает проведение анализов и инструментальных методов обследования в комплексе.

Какие исследования проводятся у больных артритом?

Для установления факта наличия артрита не требуется какого-то дополнительного обследования, как правило, его видно невооруженным глазом. Иногда, в сомнительных случаях, можно воспользоваться УЗИ сустава для подтверждения.

Для оценки выраженности воспаления необходимо оценить СОЭ и С-реактивный белок. Всё дальнейшее обследование будет направлено на поиск причины, вызвавшей артрит. Те или иные изменения в анализах или результатах инструментальных методов обследования (рентгенография, УЗИ, КТ, МРТ сустава) могут быть как неспецифичными, характерными для разных заболеваний, так и характерными для определенного вида артрита.

Объем дополнительного обследования должен устанавливать врач в зависимости от жалоб, истории развития заболевания и данных осмотра.

Важной подсказкой является локализация поражения: какие именно суставы и в каком количестве воспалены. У каждого ревматологического заболевания есть излюбленные локализации - суставы, которые чаще всего поражаются.

Как лечится артрит?

Независимо от причин, вызвавших артрит, для лечения используются противовоспалительные препараты.

Это две группы лекарств: нестероидные противовоспалительные препараты и глюкокортикоиды.

Пациент должен понимать: у больных артритом эти препараты применяются не как убирающие симптомы (симптоматические, обезболивающие), а как лечебные, так как они воздействуют на механизм развития воспаления, блокируя его.

Поэтому эти лекарства должны применяться курсом, а не только при болях.

Все эти препараты одинаково эффективны при назначении верной дозы, а потому выбор конкретного лекарства зависит от наличия сопутствующих заболеваний и факторов риска, в первую очередь, со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и почек.

После снятия приступа острого артрита может потребоваться терапия основного заболевания, которое его вызвало. При аутоиммунном характере поражения могут назначаться иммунодепрессанты для подавления аутоиммунного воспаления, при подагре - терапия, понижающая уровень мочевой кислоты в крови (уратснижающая), при остеоартрите - прием симптоматических препаратов замедленного действия (по-старому, хондропротекторов), при инфекционных и реактивных артритах - антибактериальная терапия, а в некоторых случаях - продленная противовоспалительная терапия препаратами из вышеназванных групп.

Все эти меры нужны для того, обострения не случались или случались как можно реже, так как большинство ревматологических заболеваний - хронические.

Можно ли полностью вылечиться от артрита?

В редких случаях мы можем говорить о полном излечении и отсутствии необходимости продленной терапии: при инфекционном и травматическом характере поражения, а иногда при реактивных артритах. Но если структура сустава серьезно изменена, он перестал выполнять свою функцию и значительно снижает качество жизни, следует рассмотреть возможность хирургического лечения - чаще всего, в формате эндопротезирования (замены пораженного сустава эндопротезом).

Что нужно делать, чтобы не заболеть артритом?

В качестве профилактики артритов следует избегать травм, переломов, по возможности, стрессов. Важно питаться правильно, разнообразно и полноценно, бороться с избыточным весом.