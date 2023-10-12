Врач назвала более уязвимую перед COVID-19 категорию онкобольных
Среди таких больных в случае заражения коронавирусом летальность высокая.
Заведующая отделением гематологии и химиотерапии острых лейкозов и лимфом НМИЦ гематологии Минздрава РФ, врач-гематолог, онколог Ольга Алешина рассказала «Известиям» о категории онкобольных, которые более всего уязвимы перед коронавирусом, включая новые штаммы.
Врач отметила, что наибольшая летальность – среди онкогематологических пациентов. Уже в первый месяц болезни умирали около 20% и в 90% случаев причиной смерти был именно COVID-19. Это видно из данных регистра CHRONOS19, который был создан в июне 2020 года для учёта пациентов гематологического профиля, заразившихся ковидом.
Алёшина обратила внимание, что сейчас эпидемиологическая ситуация в стране спокойная и коронавирусная инфекция стала сезонной.
«Однако это не говорит о том, что ею не могут заразиться наши пациенты. Для них, учитывая предыдущие данные, COVID-19 может быть значительно опаснее, чем для остальных людей», - сказала онколог и посоветовала вакцинироваться.