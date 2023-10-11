Офтальмолог рассказала о возрастных болезнях глаз

С возрастом человеческий организм, и в том числе органы зрения, не молодеет. Обостряются хронические заболевания, развиваются новые патологии. И это требует от всех, кто перешагнул 40-летний рубеж, соблюдать необходимую бдительность. Об этом «Парламентской газете» рассказала врач-офтальмолог Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Эльвира Сюняева.

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Она объяснила, что с возрастом хрусталик уплотняется и становится менее прозрачным, ослабевает фокусировка на ближнее расстояние, бывает сложно полноценно увидеть предметы на близком расстоянии.

Кроме того, среди возрастных изменений — сухость глаз, покраснение, слезотечение, резь. Все это последствия снижения выработки слезной жидкости,

После 50 лет может развиться макулодистрофия. Это общее название группы болезней, поражающих центральную зону сетчатки, что может привести к необратимой частичной слепоте.

А одно из самых распространенных заболеваний глаз у пожилых людей — катаракта.

«Это помутнение линзы, которая находится внутри хрусталика глаза, приводящее к постепенному снижению качества зрения». — пояснила Сюняева. По ее словам, единственный эффективный способ лечения — хирургическое удаление хрусталика с заменой его на искусственную интраокулярную линзу. «Катаракта относится к заболеваниям с хорошим прогнозом. Операция по удалению катаракты признана ВОЗ единственной операцией, дающей полную реабилитацию», — подчеркнула офтальмолог.