Как проявляется и чем грозит «болезнь «вейперов»

С 2019 года зарегистрирована болезнь вейперов, которая скрывается под аббревиатурой EVALI. В этот год вейпы пришли к пику популярности. Болезнь продолжает изучаться, разрабатываются методы диагностики и лечения, но уже сегодня есть что рассказать о ее опасности и возможных осложнениях.

© runews24.ru

Вейпы и их популярность

Видео дня

Вейпинг при появлении явления называли альтернативой курению классических сигарет. Но оказалось, что это все та же химическая зависимость. В организм поступает никотин и другие соединения, что только усугубляет ситуацию.

Поголовного распространения вейпинг достиг за какие-то 3-5 лет. Изначально его позиционировали как более безопасную альтернативу, практически безвредную. Ведь парить можно не только смеси с содержанием никотина, но и без него. До сих пор многие уверены, что с помощью вейпинга можно легче отказаться от классического курения.

Последствия вейпинга все еще до конца не изучены, но то, что он не является безопасным, мягко говоря, это факт.

Почему поражаются легкие

Под термином «болезнь вейперов» понимают острое ингаляционное повреждение легких, связанное с использованием систем нагревания табака или парения. Поражение может развиваться несколькими путями, но чаще по сценарию липоидной пневмонии, которая развивается при вдыхании маслянистых соединений, присутствующих в жидкостях.

Бронхиальное дерево очень разветвленное и обширное. Терминальный бронх заканчивается альвеолой, здесь и происходит газообмен. Сюда поступает чистый, согретый воздух. Это очень нежная и крайне чувствительная структура.

При вдыхании паров вейпа в эту структуру попадает не чистый воздух, а взвесь, в том числе, и масляных веществ. И как раз в парении нон-стоп проблема.

Посредством ингаляции все вещества, которые не должны в норме проникать в эти чувствительные структуры, все же проникают, вызывая повреждения. Причем, по мнению некоторых ученых, это негативное воздействие гораздо более интенсивное и опасное, чем при использовании обычных сигарет.

Отягчает ситуацию и отсутствие данных о том, что вдыхает человек и как поведут себя эти вещества в организме. Ведь вариантов состава жидкостей для парения огромное количество.

Как проявляется болезнь вейперов

По своим проявлениям болезнь вейперов напоминает двустороннюю пневмонию.

Обычно среди жалоб превалируют следующие:

одышка, которая присутствует даже в состоянии покоя;

мучительный сухой кашель, который не приносит облегчения;

боль в груди.

На фоне появления этих симптомов может повышаться температура тела, отмечаться озноб, общее ухудшение состояния и отсутствие аппетита.

Кроме симптомов со стороны респираторного тракта, могут появляться признаки со стороны пищеварительного тракта: тошнота, вплоть до рвоты, расстройства кишечника, боли в животе.

При появлении тревожных симптомов нужно проконсультироваться с врачом. Вся сложность болезни вейперов в том, что пока нет специфических тестов и анализов, способных диагностировать патологию. Поэтому это диагноз исключения и выставляется в случае, когда другие патологии со схожей симптоматикой не удалось подтвердить.

Более того, отсутствует и надежная схема специфического лечения. Поэтому медикаменты подбираются исходя из клинической картины и состояния пациента.

Какие еще болезни грозят вейперам?

В первую очередь значительно выше риск сердечно-сосудистых заболеваний. Напомним, что, согласно данным ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности населения во всем мире.

Обусловлены такие риски тем, что они также способствуют воспалительным процессам в стенках сосудов, что приводит к их утолщению и сужению самого просвета. В итоге органы и ткани недополучают питательных веществ, нарушаются обменные процессы.

Есть ряд исследований, показывающих, что вдыхание паров от вейпа в несколько раз повышает вероятность развития онкологических заболеваний, особенно у людей из групп риска. Примерно на 34% повышается вероятность ухудшения зрения. А причина в повреждении слезного канала.