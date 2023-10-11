Терапевт назвал плюсы высокой температуры во время болезни

Температура – это защитная реакция организма. Чем она выше, тем активнее идет борьба с инфекцией и микробами. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал терапевт Лев Авербах .

«Высокая температура – это хорошо. Все микробы и вирусы при 38–38,5° приостанавливают свое размножение, а при 39° вовсе погибают. Поэтому сбивать высокий показатель контрпродуктивно», – сказал врач.

Авербах добавил, что, конечно же, не все могут длительно переносить высокую температуру. Но важно понять – чем дольше продержится высокий градус, тем быстрее человек поправится. Температура – это работа иммунитета.