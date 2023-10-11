Почему после болезни сохраняется повышенная температура
Бывает, что после болезни температурный показатель продолжительное время держится на отметке в 37–37,2 °С. С чем это связано и надо ли что-то предпринимать, «ФедералПресс» узнал у терапевта Льва Авербаха.
«Надо реже измерять температуру, чтобы не нервничать. Ведь она способна меняться в течение дня. А когда повышенный показатель в 37–37,2 °С сохраняется после болезни, например, неделю – это нормально. Это может быть следствием тяжелого ОРВИ, коронавируса или гриппа. Организм восстанавливается, приходит в себя, поэтому обращать на это внимание и как-то пытаться вылечить нет смысла», – пояснил врач.
Если температура держится выше 37 °С продолжительное время, Авербах советует обратиться к врачу, который лечил во время болезни.
Специалист должен динамически за этим понаблюдать: если он взял клинический анализ крови в начале заболевания, это же нужно сделать по выздоровлению. Когда лабораторные результаты покажут изменения, то будет понятно, почему температура сохраняется высокой.
И не стоит забывать, что после болезни могут быть какие-то осложнения, объясняющие показатели, например, бронхит или небольшая пневмония.