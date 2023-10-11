Почему после болезни сохраняется повышенная температура

«Надо реже измерять температуру, чтобы не нервничать. Ведь она способна меняться в течение дня. А когда повышенный показатель в 37–37,2 °С сохраняется после болезни, например, неделю – это нормально. Это может быть следствием тяжелого ОРВИ, коронавируса или гриппа. Организм восстанавливается, приходит в себя, поэтому обращать на это внимание и как-то пытаться вылечить нет смысла», – пояснил врач.