Больных простудой будут лечить по-новому

Несколько лет назад при первом же чихе многие бежали в аптеку за антибиотиком. Врачи всегда говорили, что так делать не надо, но кто их слушал. Сейчас ситуация постепенно меняется, а фармацевты в большинстве придерживаются правила отпускать такие препараты только по рецепту.

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Еще один шаг к искоренению бесконтрольного приема антибиотиков сделал Минздрав — в новом стандарте лечения острых респираторных вирусных инфекций лечить их будут с помощью противовирусных препаратов. А антибиотики применять, только если есть осложнения.

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Об этом говорится в проекте приказа, который размещен 9 октября на официальном портале проектов нормативных актов. Его общественное обсуждение проходит до 23 октября.

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Нынешний стандарт был принят в начале 2013 года и уже устарел. Согласно новому документу, лечить аденовирусную или вирусную инфекции, респираторно-синцитиальный вирус, острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, другие ОРВИ будут без антибиотиков. Зато можно применять противовирусные препараты: «Кагоцел», «Риамиловир», «Тилорон», «Умифеновир».

Эффективны будут, по мнению авторов документа, и противомикробное средство «Биклотимол», а также антисептики «Гексэтидин» или «Хлоргексидин». При повышении температуры ведомство рекомендует использовать «Ибупрофен» или «Парацетамол». От кашля помогут, по мнению авторов, «Ренгалин», «Синекод» и «Гликодин», от боли в горле — «Лизобакт», а с заложенностью носа справятся «Ксилометазолин», «Нафазолин» и «Оксиметазолин».

Остановить мини-эпидемию

Респираторно-вирусные инфекции вызываются вирусами и лечатся противовирусными препаратами, объяснил «Парламентской газете» замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«А то у нас, как только начался насморк, люди бегут в аптеку покупать антибиотики. Бесконтрольный прием этих лекарств привел к тому, что появляется все больше штаммов вирусов, устойчивых к антибиотикам», — посетовал депутат.

И в результате у врачей остается все меньше эффективных антибиотиков.

Леонов напомнил, что антибиотики вообще не работают с вирусами — они борются с бактериями: «Бывает, что вирусная инфекция осложняется бактериальной, и тогда назначают антибиотики. Но это не происходит в первый же день болезни».

В основном при вирусных инфекциях применяют симптоматическое лечение, рассказал врач-терапевт Ярослав Ашихмин: «Нужно пить жаропонижающие средства, к примеру, парацетамол, закапывать в нос сосудосуживающие капли, чтобы предотвратить развитие отита, если сильная заложенность, не забывать об обильном питье». По его словам, врачи приветствуют новые правила, ведь раньше у нас была просто мини-эпидемия лечения ОРВИ антибиотиками.

И, конечно, при плохом самочувствии или затянувшейся инфекции нужно обратиться к врачу, ведь назначить лечение может только специалист, добавил Ашихмин. Об этом же напомнили и авторы новых стандартов. Поставить диагноз и выписать нужные медикаменты сможет терапевт или семейный врач, говорится в документе. Для этого нужно или прийти к нему на прием или вызвать на дом. А в зависимости от того, как будет развиваться болезнь, дальше может понадобиться консультация оториноларинголога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога, а женщинам — и гинеколога.

Кроме того, по новым нормам лечить ОРВИ будут за семь, а не за пятнадцать дней, как в нынешних стандартах.

Цена вопроса

Чтобы встать в строй, понадобится немалая сумма. Так, цена в столичных аптеках на «Кагоцел» при интернет-заказе стартует от 288 рублей, если в пачке 10 таблеток. Чуть больше — 300 рублей — стоит «Тилорон». А чтобы купить «Триазавирин» — это лекарство с действующим веществом «риамиловир», — нужно заплатить в среднем 600 рублей.

На приобретение 20 таблеток «Ренгалина» надо выделить больше 200 рублей, «Синекод» обойдется вдвое дороже — в районе 500 рублей, а на «Лизобакт» хватит и 350.

Дышать носом поможет «Нафазолин» от 20 рублей за штуку, «Ксилометазолин» за 53 рубля или «Оксиметазолин» за 160 рублей минимум.