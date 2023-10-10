Врач перечислил симптомы приближения психического расстройства

Признаками, сигнализирующими о развитии психического расстройства, могут быть уход в себя, апатия и снижение работоспособности, рассказал в беседе с РИАМО врач-психиатр Сергей Федоров. Также, по его словам, тревожным симптомом являются «эмоциональные качели», или резкие колебания настроения.

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Должен насторожить уход в себя, <...> потеря интереса к деятельности, которая ранее приносила позитивные эмоции. К числу звоночков также относится снижение работоспособности, трудности с выполнением привычных задач, апатия, — отметил специалист.

Среди других признаков приближающегося ментального расстройства врач выделил изменения сна и аппетита, повышенную чувствительность к звукам, запахам и прикосновениям, а также возникновение страха или подозрительности к окружающим. Также свидетельством возможного психического расстройства является ухудшение концентрации внимания, памяти, логического мышления.

При наличии каких-либо из этих симптомов будет полезно проконсультироваться со специалистом в области психического здоровья. <...> Во многих случаях раннее вмешательство может уменьшить тяжесть заболевания и сохранить привычное качество жизни, — посоветовал Федоров.