У статинов обнаружился новый побочный эффект

Виновата вся группа лекарств, которую хорошо знают сердечники во всем мире. Это статины, их назначают для снижения холестерина. А поскольку атеросклероз и связанные с ним болезни сердца и сосудов самые распространенные в мире, статины постоянно принимают многие миллионы людей на земле.

© Мир новостей

По сути, их назначают большинству людей старше 60-65 лет, так как у них обычно уже есть такие болезни.

Видео дня

Страдает нервно-мышечная передача

И вот сейчас в мире идет кампания по изменению официальных инструкций к этим лекарствам. Всего в группу статинов входят семь препаратов - аторвастатин, правастатин, ловастатин, флувастатин, симвастатин, розувастатин и питавастатин. Случаи миастении (см. «Нашу справку») выявлены при лечении каждым из них, а значит, изменения коснутся каждого препарата.

Со статистикой не поспоришь

История вокруг статинов и миастении серьезно закрутилась в 2019 году, когда в журнале Muscle & Nerve («Нервы и мышцы») вышло большое исследование, проведенное при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Группа исследователей проанализировала базу данных этой глобальной организации по подозрительным побочным эффектам лекарств. В ней была информация о 3967 случаях миастении, и 169 из них предположительно были вызваны применением статинов, то есть 4,2% от всех случаев болезни ученые связали с этими лекарствами. Это весьма большой процент.

Чаще всего осложнение было выявлено у мужчин (65%) и у людей уже в возрасте: на долю тех, кому от 45 до 64 лет, пришлось 57% случаев, а в группе 65-74-летних было 26% случаев. И это понятно, ведь в молодом возрасте статины принимают крайне редко: высокий холестерин — это почти всегда возрастная проблема.

Половина этих случаев миастении была обнаружена на американском континенте, далее следовала Европа с 43%, менее частые случаи наблюдались в Азии (5%) и Океании (2%). Объяснить это можно тем, что, во-первых, в этих странах реже применяют статины, а во-вторых, в них хуже налажен сбор информации о неизвестных побочных эффектах — это весьма серьезная работа, которую врачи выполняют на чистом энтузиазме. Обнаружив что-то необычное у своих пациентов, они заполняют специальные бланки и посылают их в базы данных. К сожалению, не очень много докторов вовлечены в эту работу.

Отдельно авторы статьи подчеркнули связь статинов с глазной миастенией. При этой форме болезни поражаются мышцы, контролирующие движение глаз и век.

Как быть самим пациентам

Тогда, в 2019-м, ученые и дали старт процессу по внесению изменений в инструкции к лекарствам. «Хотя связь между статинами и миастенией слабая, у тех пациентов, которые их принимают, развилась или обострилась миастения. Необходимо рассмотреть вопрос об отмене статинов, - написали в статье ученые. - Врачи должны знать об этой потенциально неблагоприятной реакции на лекарство, поскольку она может потребовать отмены статинов или лечения миастении».

Что все это значит для людей, принимающих такие лекарства, и для тех, кому это грозит в недалекой перспективе? Их очень много, так что, теперь им отказываться от статинов? Ни в коем случае! Относиться к побочным действиям нужно трезво. Во-первых, это оборотная сторона эффективности препаратов. Оказывая лечебный эффект, многие неизбежно вызывают не всегда желательные сдвиги. Главное, чтобы полезное действие препарата превышало вредное.

Во-вторых, надо понимать, что миастения - редкий побочный эффект статинов. Врачи сейчас не могут назвать его частоту. И кстати, поэтому его не могли так долго связать с этими лекарствами - доктора активно и массово выписывают их пациентам уже около 30 лет.

Но даже если побочный эффект редкий, его нужно не пропустить и обезопасить пациентов. Самым частым и явным признаком такого осложнения являются проявления глазной миастении - двоение в глазах и опущение век. Также бывают затруднения при глотании, слабость мышц и их быстрая утомляемость. Возможна даже одышка — это грозное состояние. При возникновении любого из таких симптомов необходимо быстро обратиться к доктору. К какому? К кардиологу, который назначил вам статины, и обязательно еще к неврологу - именно они лечат миастению.