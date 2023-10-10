Флеболог назвал ходьбу лучшей профилактикой варикоза

Флеболог Белкин назвал ходьбу лучшей профилактикой варикоза
Специалист рассказал, как избежать расширения вен на ногах.
Для того, чтобы во взрослой жизни ребенок не страдал от варикоза, не нужно его перекармливать, рассказал в Телеграм-канале доктора Павловой врач-флеболог Александр Белкин.
Что касается взрослых, здесь есть основные правила профилактики, которые помогут снизить риск возникновения варикоза. Во-первых, нужно уделять достаточное время ходьбе, заявил специалист. Также полезными будут езда на велосипеде, бег и плавание.
Также Белкин рекомендует принимать контрастный душ, который по праву можно считать зарядкой для сосудов. Заканчивать его надо холодной водой.
Еще одна привычка, от которой стоит оказаться, – сидеть нога на ногу. А при сидячей работе рекомендовано проводить каждые полчаса разминку для ног.