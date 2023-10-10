Врач дала советы, как избежать простуды при переохлаждении на улице

Избежать простуды из-за переохлаждения на улице можно, если сразу после возвращения домой переодеться в сухое, согреть конечности и выпить что-нибудь теплое. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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По ее словам, если человек замерз и промок, в первую очередь необходимо переодеться во все теплое и сухое. Затем очень важно разогреть стопы. На ладонях также есть множество биологически активных точек. Поэтому их нужно согреть под краном, чтобы они быстрее покраснели.

"Но ни в коем случае нельзя держать руки под горячей водой, иначе можно получить ожоги", – добавила Романенко.

После стоит выпить чего-нибудь теплого, чтобы окончательно согреться. Это может быть любой напиток, кроме алкоголя, так как он вызывает спазмы и в целом вреден для организма, подчеркнула врач.

"Чай с лимоном или имбирем подойдет идеально. Кому-то будет достаточно одной чашки, чтобы согреться и вспотеть, а кому-то потребуется выпить две или три", – заключила терапевт.