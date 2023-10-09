Врач назвал главные опасности отопительного сезона

Доктор Эдигер назвал главные опасности отопительного сезона
Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер назвал отопительный сезон периодом тяжелых испытаний для здоровья человека, поскольку он создает «тяжелую динамику» в воздухе, а иногда может даже приводить к аллергическим заболеваниям.
По словам доктора, воздух в помещениях еще не до конца устоялся, и в нем происходит постоянное изменение температуры и влажности в течение дня, что не всегда хорошо воспринимается организмом человека.
«Нужно несколько недель для того, чтобы произошел вот этот переход к зимнему, более-менее стабильному воздуху в помещениях. В данном случае, это, конечно, опасность переохлаждения, в первую очередь. Это также опасность появления – хоть и не частых – пылевых аллергозов, вызванных не пыльцой и не какими-то внешними факторами, а именно домашней пылью или содержимым воздухоносных вентиляционных путей, а также кондиционеров, если ими пытаются отапливать», - пояснил врач в беседе с ОСН.
Как подчеркнул специалист, переход от условно «летней» температуры к «зимней» – это период, связанный с рисками для здоровья.
«Самое массовое из того, что есть – мы в любом случае будем одеваться неудачно – либо недостаточно тепло, с риском переохлаждения, либо мы будем включать режим, который в детстве называли “одет, как капуста”, опять же с тем же переохлаждением», — подытожил эксперт.