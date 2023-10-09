Врач назвал главные опасности отопительного сезона

«Нужно несколько недель для того, чтобы произошел вот этот переход к зимнему, более-менее стабильному воздуху в помещениях. В данном случае, это, конечно, опасность переохлаждения, в первую очередь. Это также опасность появления – хоть и не частых – пылевых аллергозов, вызванных не пыльцой и не какими-то внешними факторами, а именно домашней пылью или содержимым воздухоносных вентиляционных путей, а также кондиционеров, если ими пытаются отапливать», - пояснил врач в беседе с ОСН.