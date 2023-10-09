Диетолог рассказала, почему вегетарианство грозит инсультами

Мясо составляет основу питания миллиардов людей по всему миру. Однако некоторые, по этическим или медицинским причинам, принимают решение полностью или частично отказаться от употребления продуктов животного происхождения. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какую опасность представляет вегетарианская диета.

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— Если человек хочет стать вегетарианцем, ему надо познакомиться со своей генетикой, нет ли у него поломок по гомоцистеину, — сказала эксперт.

Королева отметила, что из овощных культур сложно получить такие витамины, как B12, B6, B9, а также необходимое количество витаминов B12 в растительных продуктах.

Микроэлементы, получаемые из мяса, веганы и вегетарианцы получают преимущественно из растительной пищи. Однако недостаток витаминов группы B в организме может приводить к повышению уровня аминокислоты гомоцистеина, что в свою очередь чревато увеличением риска атеросклеротического поражения сосудов.

— Не употребляя мясо и другие продукты животного происхождения, человек может получить такие сосудистые катастрофы, как генерализованный атеросклероз, инсульты, инфаркты, — указала врач.