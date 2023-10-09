Онколог рассказал о влиянии алкоголя на развитие рака груди

«У алкоголиков чаще бывает рак молочной железы, потому что при расщеплении алкоголя в крови в печени происходит выброс экстрогеноподобных соединений. Именно поэтому алкоголь для всех наших девушек абсолютно под запретом, особенно если это гормонозависимый рак. Не всё так просто».