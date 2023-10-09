Психиатр заявила, что кошки могут помогать в лечении зависимостей

Представитель кафедры психиатрии и медицинской психологии Медицинского института РУДН Алена Шадрикова поведала, каким образом кошки помогают в профилактике и лечении ряда болезней, среди которых — алкогольная и наркотическая зависимость.

По ее словам, лечение пациентов посредством контакта с кошками называется фелинотерапией. Учеными уже доказана эффективность метода в поддерживающем лечении психосоматических и соматоформных расстройств у взрослых

Шадрикова отметила, что в Америке и Британии данный способ активно применяется в лечении умственной отсталости, сердечно-сосудистых болезней, повреждений мозга, алкогольной и наркотической зависимостей. Кроме того, доказано однозначно положительное воздействие контакта с кошками на стрессоустойчивость и эмоциональную регуляцию, передают «Известия».