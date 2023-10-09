Гинеколог рассказала, как предотвратить частые проблемы в период беременности

«Некоторые женщины, в основном те, у которых беременность наступает впервые, впадают в крайность — стараются меньше двигаться, меньше выходить из дома и отвергают любые занятия спортом, боясь навредить плоду. Этого делать как раз не стоит. Физическая активность пойдет только на пользу будущей матери. Это поможет снизить риск образования тромбов и появление отеков. Если нет медицинских противопоказаний и вам не прописан постельный режим, двигаться надо как можно больше. Как минимум, ежедневно совершать пешие прогулки продолжительностью не менее 1 часа. Если у вас сидячая работа — каждые 15 минут нужно делать перерыв и делать разминку. Но стоит помнить о том, что перенапрягаться тоже не стоит. В период ожидания ребенка уровень физических нагрузок нужно постепенно снижать. Запрещен подъем тяжестей и упражнения на брюшной пресс», — рассказала она.