Онколог заявил, что операции по пластике груди не повышают риск развития рака
Наоборот, зачастую подготовка к такому хирургическому вмешательству позволяет выявить онкозаболевание на ранней стадии.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-онколог, маммолог Владимир Воротников.
«У меня есть достаточно большое количество пациентов, которые прошли через пластическую хирургию, это им помогло найти онкологическое заболевание на ранней стадии. Пластическая хирургия не повышает риск развития онкологического заболевания».
Государство выделяет квоты на грудные импланты для женщин, которым удалили молочные железы. Качество жизни таких пациентов не снижается, отметил Воротников.
«Всё очень просто: в онкохирургии у нас даже есть специально на это квоты от ОМС. Наше государство обеспечивает девушек вариантом реконструктивного вмешательства с помощью имплантов. То есть мы в онкологии ставим импланты для того, чтобы как раз заместить молочную железу, когда мы её полностью удаляем. Качество жизни никак не меняется. Можно загорать, можно купаться, а вот в сауну нельзя».