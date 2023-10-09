Онколог заявил, что операции по пластике груди не повышают риск развития рака

«Всё очень просто: в онкохирургии у нас даже есть специально на это квоты от ОМС. Наше государство обеспечивает девушек вариантом реконструктивного вмешательства с помощью имплантов. То есть мы в онкологии ставим импланты для того, чтобы как раз заместить молочную железу, когда мы её полностью удаляем. Качество жизни никак не меняется. Можно загорать, можно купаться, а вот в сауну нельзя».