При инсульте и инфаркте очень важно вовремя получить экстренную помощь

Благодаря участию в федеральном проекте "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Санкт-Петербург создал развитую систему оказания высокотехнологичной помощи при инфарктах и инсультах. Круглосуточно, без выходных, работают 20 полностью оснащенных необходимым оборудованием центров и отделений, готовых оказать весь объем помощи.

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Оказание экстренной высокотехнологической помощи в самом начале инфаркта или инсульта играет огромную роль в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и инвалидизации от них. Ведь современные технологии, в том числе малоинвазивные хирургические вмешательства, фактически позволяют остановить катастрофу. Но такая помощь эффективна при одном условии - нужно попасть в первый "золотой час".

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Сейчас, как только пациент с подозрением на "свежий" инфаркт или инсульт попадает в стационар, все необходимые исследования ему проводят вне очереди, и при подтверждении диагноза он сразу же доставляется в операционную. Везти человека с подозрением на инсульт из одного конца города в другой теперь не требуется - сердечно-сосудистые центры или отделения расположены по всему городу.

Однако, несмотря на достижения хирургии, в стационары пациенты продолжают попадать с большой задержкой по времени, что значительно уменьшает шансы на выздоровление и дальнейшее хорошее качество жизни.

"Золотой час" при инфарктах - это три часа времени от начала симптомов, при инсультах - часа четыре, - пояснил "РГ" Виктор Костенко, завотделом неотложной кардиологии и ревматологии НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелизде. - Но в идеале время доставки такого пациента в стационар не должно превышать одного-двух часов. Именно тогда есть больше уверенности, что фатальные осложнения не разовьются, и человек после инфаркта или инсульта сможет вернуться к привычному образу жизни. Реально же в "золотой час" по инфарктам попадает 55-57 процентов больных. По инсультам показатели хуже".

Причина проста - недостаточная информированность населения. Даже при появлении сильной боли в области сердца или возникших нарушениях речи, движений люди предпочитают переждать, полежать: авось и так пройдет.

"Еще одна проблема - пациенты, перенесшие эти острые состояния, в дальнейшем по собственному почину перестают принимать назначенные врачами препараты, - обрисовывает проблему Сергей Власенко, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения горбольницы N 40. - А, например, после стентирования определенные лекарства надо принимать как минимум год. Перестав принимать назначенную врачами терапию, пациенты рискуют получить повторный инфаркт или инсульт, только более тяжелые. Тогда высокотехнологичное дорогостоящее вмешательство, потраченные врачами время, силы и средства - все идет насмарку".

Программа бесплатного обеспечения лекарственными препаратами этих пациентов действует с 2020 года. Причем если раньше лекарства после сердечно-сосудистой катастрофы, операций на сердце и т.д. больные могли получать в течение года, то теперь уже в течение двух лет. На этот год из федерального и регионального бюджетов выделены на эти цели 214 миллионов рублей.

Врачи отмечают, что инфаркты и инсульты "молодеют" - пациентов в возрасте до сорока лет становится все больше.

"Двадцать лет назад инфаркт среди 35-летних был редкостью, сейчас их привозят по несколько раз в неделю", - отмечает Власенко. А во время проведения диспансеризации и профосмотров риски сердечно-сосудистых заболеваний выявляются у 75 процентов граждан, но далеко не все они готовы заняться собственным здоровьем.

Если в стационар пациент попадет с большой задержкой по времени, это уменьшает шансы на выздоровление и дальнейшее хорошее качество жизни.

Врачи считают, что необходима активная социальная реклама, в том числе в транспорте, рассказывающая о профилактике заболеваний и первых признаках начавшегося инфаркта и инсульта.

"И еще стоило бы оснастить дефибрилляторами общественные места и, разумеется, обучить кого-то из персонала ими пользоваться, - считает Виктор Костенко. - Это снизило бы статистику внезапных смертей. Также нужно обучать население навыкам оказания первой помощи: непрямому массажу сердца и т.д. Потому что скорая приедет не за одну минуту и даже не через пять. А навыки первой помощи достаточно просты в освоении".