Поможет ли диета легче пережить депрессию: отвечает врач

Врач Демьяновская: диеты против депрессии не существует. То есть исцеляющего продукта, после которого радость к жизни и мотивация вернётся, нет, но это не значит, что можно есть что попало. Правильный рацион всегда поможет поддержать здоровье и легче справиться с течением болезни.

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Как правильно выстроить своё меню, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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Диета при депрессии

По словам Демьяновской, главная задача питания — закрывать потребность в нутриентах, витаминах и минералах. И хотя многие болячки можно предотвратить с помощью грамотного и сбалансированного рациона, всё-таки вылечить депрессию цельнозерновым хлебом не выйдет.

Врач отметила, что специальных продуктов для лечения депрессии нет, но принципы здорового питания при этом расстройстве играют важную роль.

Правила питания при депрессии

Потребляйте достаточное количество белка. Они добавят организму аминокислот, которые могут синтезировать серотонин и дофамин. Последние отвечают за настроение, мотивацию и активность. В качестве источника белка подойдёт — куриная грудка, индейка, рыба, яйца и бобовые.

Не забывайте о жирных кислотах омега-3. Они играют важную роль в восстановлении миелина — это оболочка нервных волокон. То есть помогают выравнивать эмоциональный фон и избегать перепадов настроения. Поэтому налегайте на лосось, треску или хотя бы оливковое масло;

Употребляйте продукты, богатые антиоксидантами. Их много в ягодах, фруктах, овощах и орехах;

Не стоит злоупотреблять сахаром. Лучше отдать предпочтение сложным углеводам, то есть крупам медленной варки, овощам и цельнозерновым хлебцам.

Питание должно быть разнообразным, порции умеренными, а приёмы пищи регулярными. Такие правила помогут поддерживать стабильным уровень глюкозы, а значит, и скачков в настроении будет меньше.

Важно пить достаточное количество воды. Обезвоживание на пользу никому не пойдёт;

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