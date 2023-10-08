Поможет ли диета легче пережить депрессию: отвечает врач
Врач Демьяновская: диеты против депрессии не существует. То есть исцеляющего продукта, после которого радость к жизни и мотивация вернётся, нет, но это не значит, что можно есть что попало. Правильный рацион всегда поможет поддержать здоровье и легче справиться с течением болезни.
Как правильно выстроить своё меню, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Диета при депрессии
По словам Демьяновской, главная задача питания — закрывать потребность в нутриентах, витаминах и минералах. И хотя многие болячки можно предотвратить с помощью грамотного и сбалансированного рациона, всё-таки вылечить депрессию цельнозерновым хлебом не выйдет.
Врач отметила, что специальных продуктов для лечения депрессии нет, но принципы здорового питания при этом расстройстве играют важную роль.
Правила питания при депрессии
- Потребляйте достаточное количество белка. Они добавят организму аминокислот, которые могут синтезировать серотонин и дофамин. Последние отвечают за настроение, мотивацию и активность. В качестве источника белка подойдёт — куриная грудка, индейка, рыба, яйца и бобовые.
- Не забывайте о жирных кислотах омега-3. Они играют важную роль в восстановлении миелина — это оболочка нервных волокон. То есть помогают выравнивать эмоциональный фон и избегать перепадов настроения. Поэтому налегайте на лосось, треску или хотя бы оливковое масло;
- Употребляйте продукты, богатые антиоксидантами. Их много в ягодах, фруктах, овощах и орехах;
- Не стоит злоупотреблять сахаром. Лучше отдать предпочтение сложным углеводам, то есть крупам медленной варки, овощам и цельнозерновым хлебцам.
- Питание должно быть разнообразным, порции умеренными, а приёмы пищи регулярными. Такие правила помогут поддерживать стабильным уровень глюкозы, а значит, и скачков в настроении будет меньше.
- Важно пить достаточное количество воды. Обезвоживание на пользу никому не пойдёт;
Защитник от депрессии
Ранее диетолог Анастасия Кондаурова заявила, что регулярное употребление манго защищает от осенней депрессии. Всё дело в том, что ярком фрукте полно витамина В6, который важен для выработки серотонина. Этот нейромедиатор поможет улучшить сон, аппетит и другие функций организма. Витамин B6 способен превратить триптофан — аминокислоту, содержащуюся в пище, — в серотонин. А ещё манго способен защитить кожу в холода и укрепить иммунитет.