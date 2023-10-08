Врач рассказала о рисках при использовании гель-лаков

Красивый маникюр – дань моде. Использование гель-лаков делает его прочным. Однако существует риск при посещении салона получить инфекцию, да и само средство для маникюра не столь безобидно.

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Инструменты в салоне должны быть одноразовыми либо подвергаться стерилизации после каждого применения. В противном случае можно заразится вирусным гепатитом В, грибковой, стафилококковой и другими инфекциями, поясняет Светлана Ворожбит, врач-дерматолог "Инвитро".

Небезопасен и "обрезной" маникюр. Повреждение кутикулы может привести к воспалениям, появлениям заусенцев, деформации ногтевой пластины. Существуют противопоказания к такому уходу за руками. Например, сахарный диабет или нарушение свертываемости крови.

Обработка фрезой может привести к развитию патологии ногтя.

Современные лаки тоже не всегда безопасны. Они могут содержать вещества, вызывающие аллергию, контактный дерматит и даже экзему. Нанесение лаков под кутикулу может привести к деформации ногтевой пластины или проникновению инфекций.

Врачи отмечают, что гель-лаки не стоит носить более трех недель. Жидкости для снятия покрытия содержат агрессивные растворители. А при спиливании нужно следить, чтобы не было жжения или боли.