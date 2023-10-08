Кардиолог рассказала, какие болезни вызывает стресс

Если у относительно здорового человека вдруг откуда ни возьмись выползают всякие неприятные болячки, а анализы при этом чистые — это повод задуматься, как поживает его нервная система.

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Главный врач, кардиолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Валентина Байдина назвала три распространённых болезни, которые бывают от нервов.

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Какие болезни могут появиться от стресса

«Медвежья болезнь»

Так называют состояние, при котором у человека нет каких-то отклонений по здоровью — анализы, УЗИ и эндоскопия чистые, и тем не менее у него периодически возникают проблемы со стулом. Каждый раз сбои происходят при волнении, переживаниях или накануне какого-то ответственного мероприятия. После дефекации дискомфорт в животе и схваткообразные боли обычно исчезают.

Причина такого, вероятно, кроется в реакции на стресс. По словам Байдиной, постоянное волнение и возбуждение усиливают перистальтику и сокращение мышц, учащают стул и спазмы. Если попробовать устранить стрессовые факторы, возможно, «медвежья болезнь» тоже уйдёт.

Кашель

Чаще всего кашель — это реакция на раздражение слизистых дыхательных путей при вирусных и бактериальных инфекциях и аллергии. С помощью кашля бронхи, трахея и гортань защищаются от скопления слизи, чужеродных веществ и воспалительных реакций.

Но бывает и другой кашель. Он возникает у здорового человека на фоне волнения, неприятных разговоров или ответственных мероприятий. Такой кашель сухой, может возникать в форме приступов и потом проходит. Правда, чтобы удостовериться, что кашель у вас правда от нервов, стоит обследоваться у врача, посоветовала эксперт.

Тошнота

Причиной тошноты, а иногда и рвотных позывов, тоже может быть перевозбуждение нервной системы и избыточное выделение гормонов стресса. Чаще всего этому подвержены женщины, отметила врач.

При этом тошнота появляется на фоне отсутствия каких-то ещё проблем с желудком, кишечником или пищеводом. Если других, более серьёзных проблем нет, значит, у тошноты может быть нервная природа, написало издание «Доктор Питер».

Как справиться со стрессом: советы психолога

Со стрессом так или иначе сталкивался каждый, причём не единожды. Такое период не каждому удаётся пережить без душевных и физических травм. А кому-то и вовсе живёт в постоянном стрессе без надежды на выход.

Вот почему важно знать, как справляться с эмоциями в тяжёлое время. Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева дала 8 советов на этот счёт: