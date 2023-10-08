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Почему одни лекарства пьют до еды, а другие — после

Доктора, выписывая назначения, часто предупреждают пациентов, что то или иное лекарство надо принимать до, после или во время еды. Такие рекомендации возникли не на пустом месте.

Почему одни лекарства пьют до еды, а другие — после
© Секрет Фирмы

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова в своём телеграм-канале объяснила, почему приём препаратов привязан к еде.

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Когда пить таблетки — до или после еды

Время приёма препарата относительно приёма пищи выбирают для лучшего усвоения лекарства, более качественного воздействия и безопасности пациента, написала Волкова.

В зависимости от этого есть 4 времени принятия лекарств:

  • натощак (за 60–30 минут до завтрака),
  • до еды (за 30–60 минут до приёма пищи),
  • во время еды (в течение 15 мин до и 30 минут после приёма пищи),
  • после еды (через 30–60 минут после приёма пищи).

Лекарства пьют натощак или до еды, если они плохо усваиваются на сытый желудок или должны успеть сработать. К таким препаратам относятся, например, лекарства, снижающие кислотность желудка (омепразол, рабепразол и т.д.).

Во время еды принимают ферментные препараты, в основном все нутрицевтики (витамины, омега-3, лецитин и т.д.). Так они лучше усваиваются.

Некоторые таблетки надо пить после еды, чтобы защитить слизистую желудка. Это, например, нестероидные противовоспалительные препараты, отметила врач.

Если в инструкции к лекарству не указано, как его пить, или вам об этом отдельно не сказал доктор, значит, таблетку вы можете принимать в любое удобное время, заключила Волкова.

Самые частые ошибки при приёме лекарств

Люди обычно любят находить у себя болячки и сами их лечить. И часто человек идёт не к врачу, а за советом к сотруднику аптеки или знакомому. Но так делать ни в коем случае нельзя, иначе можно только усугубить проблему.

Какие ещё ошибки часто допускают россияне при приёме лекарств, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Вот они:

  • неправильная дозировка;
  • нерегулярный приём;
  • неправильный приём лекарств;
  • нарушение совместимости лекарств.

Как по упаковке распознать поддельные лекарства

В России действует обязательная маркировка лекарств. Однако риск столкнуться с подделкой все ещё есть, особенно если покупать препараты через интернет, отметил технолог, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов. Онлайн-рынок отслеживать сложнее, поэтому палёные таблетки встречаются там чаще. В любом случае, прежде чем пить препарат, стоит проверить его на подлинность.

Какое лекарство лучше не покупать:

  • в повреждённой, смятой или плохо склеенной упаковке — это значит, что препарат либо неправильно везли, либо он поддельный,
  • нечётко напечатанный текст, плохо прорисованное изображение и блеклые цвета на пачке,
  • если в аптеке вам не могут показать документы, подтверждающие подлинность лекарственного средства.

А ещё на каждой упаковке лекарства должен быть код Data Matrix. С его помощью можно проверить фармацевтическую продукцию на подлинность в мобильном приложении «Честный знак».

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