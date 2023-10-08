Почему одни лекарства пьют до еды, а другие — после

Доктора, выписывая назначения, часто предупреждают пациентов, что то или иное лекарство надо принимать до, после или во время еды. Такие рекомендации возникли не на пустом месте.

© Секрет Фирмы

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова в своём телеграм-канале объяснила, почему приём препаратов привязан к еде.

Видео дня

Когда пить таблетки — до или после еды

Время приёма препарата относительно приёма пищи выбирают для лучшего усвоения лекарства, более качественного воздействия и безопасности пациента, написала Волкова.

В зависимости от этого есть 4 времени принятия лекарств:

натощак (за 60–30 минут до завтрака),

до еды (за 30–60 минут до приёма пищи),

во время еды (в течение 15 мин до и 30 минут после приёма пищи),

после еды (через 30–60 минут после приёма пищи).

Лекарства пьют натощак или до еды, если они плохо усваиваются на сытый желудок или должны успеть сработать. К таким препаратам относятся, например, лекарства, снижающие кислотность желудка (омепразол, рабепразол и т.д.).

Во время еды принимают ферментные препараты, в основном все нутрицевтики (витамины, омега-3, лецитин и т.д.). Так они лучше усваиваются.

Некоторые таблетки надо пить после еды, чтобы защитить слизистую желудка. Это, например, нестероидные противовоспалительные препараты, отметила врач.

Если в инструкции к лекарству не указано, как его пить, или вам об этом отдельно не сказал доктор, значит, таблетку вы можете принимать в любое удобное время, заключила Волкова.

Самые частые ошибки при приёме лекарств

Люди обычно любят находить у себя болячки и сами их лечить. И часто человек идёт не к врачу, а за советом к сотруднику аптеки или знакомому. Но так делать ни в коем случае нельзя, иначе можно только усугубить проблему.

Какие ещё ошибки часто допускают россияне при приёме лекарств, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Вот они:

неправильная дозировка;

нерегулярный приём;

неправильный приём лекарств;

нарушение совместимости лекарств.

Как по упаковке распознать поддельные лекарства

В России действует обязательная маркировка лекарств. Однако риск столкнуться с подделкой все ещё есть, особенно если покупать препараты через интернет, отметил технолог, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов. Онлайн-рынок отслеживать сложнее, поэтому палёные таблетки встречаются там чаще. В любом случае, прежде чем пить препарат, стоит проверить его на подлинность.

Какое лекарство лучше не покупать:

в повреждённой, смятой или плохо склеенной упаковке — это значит, что препарат либо неправильно везли, либо он поддельный,

нечётко напечатанный текст, плохо прорисованное изображение и блеклые цвета на пачке,

если в аптеке вам не могут показать документы, подтверждающие подлинность лекарственного средства.