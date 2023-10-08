$100.49+0.81106.01+1.22

Уролог предупредил о риске мочекаменной болезни при малом потреблении воды

Необходимо выпивать от полутора до двух литров воды в день, посоветовал хирург-уролог городской клинической больницы № 52 Депздрава Москвы Павел Сурков.

Уролог предупредил об опасности недостаточного потребления воды
© ru.123rf.com

Исключения возможны для людей с болезнями сердца и гипертонией, добавил он.

«Почки и мочевой пузырь — основные органы, где могут образовываться камни. Однократное отхождение камней — это не конец. Всё может повторяться с разными периодами жизни. Если человек мало пьёт жидкости, моча идёт концентрированная и медленно. В этой ситуации соли очень легко выпасть в осадок в почке и в мочевом пузыре. Если нет противопоказаний, например, сердечных заболеваний и гипертонических болезней, то желательно пить от полутора до двух литров воды ежедневно».