Уролог предупредил об опасности недостаточного потребления воды

«Почки и мочевой пузырь — основные органы, где могут образовываться камни. Однократное отхождение камней — это не конец. Всё может повторяться с разными периодами жизни. Если человек мало пьёт жидкости, моча идёт концентрированная и медленно. В этой ситуации соли очень легко выпасть в осадок в почке и в мочевом пузыре. Если нет противопоказаний, например, сердечных заболеваний и гипертонических болезней, то желательно пить от полутора до двух литров воды ежедневно».