Ученые выяснили, чем можно заболеть после коронавируса

Коронавирусная пандемия, вызванная вирусом SARS-CoV-2, продолжает оставаться одной из главных угроз для здоровья человечества. Кроме непосредственных последствий инфекции, таких как повреждение легочной ткани, ученые из Южной Кореи обнаружили, что COVID-19 может также повышать риск развития аутоиммунных заболеваний.

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Аутоиммунные заболевания

Исследование, опубликованное в издании Jama Network Open, показало, что перенесенный коронавирус значительно увеличивает вероятность развития аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона и саркоидоз. Ученые провели анализ большого числа пациентов, переболевших COVID-19, и обнаружили, что риск развития болезни Крона возрастает на 59%, а саркоидоза – на 68%.

Нарушения в работе иммунитета

Эти результаты подтверждают предыдущие наблюдения и указывают на возможные нарушения в работе Т-клеточного иммунитета, вызванные коронавирусной инфекцией. Т-клетки играют важную роль в регуляции иммунной системы и защите организма от инфекций. Возможно, что воздействие вируса на эти клетки может привести к нарушениям и активации аутоиммунных процессов.

Многочисленные осложнения