Врачи объяснили, как снизить высокий холестерин

Доктор Клодас: есть почти прямая взаимосвязь между «плохим» холестерином и болезнями сердца. Высокий холестерин — проблема, о которой слышал каждый. И важно понимать, что это показатель, который ощутимо влияет на риск возникновения того же инсульта. Так что шутки с ним плохи. О том, какие существуют способы снижения «плохого» холестерина, рассказала кардиолог из Миннеаполиса Элизабет Клодас.

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По словам специалиста, худшее, что может сделать человек с высоким холестерином, — это игнорировать проблему. Ведь этот показатель не даёт о себе знать вплоть до развития тех самых опасных состояний вроде диабета, ишемической болезни сердца и бляшек в кровеносных сосудах. Чем раньше выявить нарушения, тем больше шансов сохранить здоровье.

Клодас напомнила, что чаще всего холестерин растёт из-за неправильного образа жизни — злоупотребление алкоголем, употребление большого количества жирной пищи и отсутствие кардиотренировок.

Как правило, для лечения высокого холестерина назначают лекарственные препараты — статины. Клодас отметила, что они помогают остановить накопление вредных бляшек, жиров и воспалительных клеток в кровеносных сосудах.

При этом таблетки — не единственный способ снизить холестерин. По словам Клодас, отказ от курения, регулярные кардиотренировки, снижение потребления алкоголя, нормализация сна и диеты могут существенно изменить ситуацию. Она привела в пример исследование 2022 года, которое показало, что замена вредного перекуса на здоровый дважды в день у людей с высоким «плохим» холестерином позволила снизить опасный показатель на 9%. Общий уровень жиров упал на 5%.