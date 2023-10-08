Мужчина ослеп, отравившись сардинами
Американец вместе с подругой в начале сентября путешествовал по Франции. В Бордо они заказали в местном винном баре Tchin Tchin Wine bar колбасную тарелку и сардины, а затем направились на ужин в другое заведение.
Через день во время велосипедной прогулки пары по виноградникам мужчине внезапно стало плохо: у него закружилась голова и начало двоиться в глазах. Приехавшие по вызов медики решили госпитализировать его, и уже по дороге в больницу пациент потерял способность глотать, его мышцы начали неметь. Диагноз удалось поставить лишь спустя 5 дней после госпитализации — это оказался ботулизм.
Из-за того, что антитоксин был введен довольно поздно, у пострадавшего начались серьезные осложнения. Несколько недель он находился во французском госпитале на искусственной вентиляции легких, потерял зрение и способность говорить. Из-за такого критического состояния пара не смогла вернуться в Америку. Только в конце сентября Джексон вновь смог самостоятельно дышать и общаться с окружающими при помощи маркера и доски. Теперь его ждет длительная реабилитация, но, к счастью, врачи настроены оптимистично.
Выяснилось, что заболевание спровоцировали сардины из Tchin Tchin Wine bar. Владелец заведения открыл несколько банок с рыбой и, несмотря на неприятный запах из одной из них, не стал выбрасывать. Он просто вынул несколько кусочков сверху, а остальные в течение 6 дней подавал гостям, смешав их с рыбой из другой партии. В итоге больше 25 человек пострадали от последствий попадания ботулотоксина в организм, одна женщина погибла, еще 7 человек, включая калифорнийца, до сих пор находятся в больнице.