Мужчина ослеп, отравившись сардинами

Американец вместе с подругой в начале сентября путешествовал по Франции. В Бордо они заказали в местном винном баре Tchin Tchin Wine bar колбасную тарелку и сардины, а затем направились на ужин в другое заведение.

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Через день во время велосипедной прогулки пары по виноградникам мужчине внезапно стало плохо: у него закружилась голова и начало двоиться в глазах. Приехавшие по вызов медики решили госпитализировать его, и уже по дороге в больницу пациент потерял способность глотать, его мышцы начали неметь. Диагноз удалось поставить лишь спустя 5 дней после госпитализации — это оказался ботулизм.

Из-за того, что антитоксин был введен довольно поздно, у пострадавшего начались серьезные осложнения. Несколько недель он находился во французском госпитале на искусственной вентиляции легких, потерял зрение и способность говорить. Из-за такого критического состояния пара не смогла вернуться в Америку. Только в конце сентября Джексон вновь смог самостоятельно дышать и общаться с окружающими при помощи маркера и доски. Теперь его ждет длительная реабилитация, но, к счастью, врачи настроены оптимистично.