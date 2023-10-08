В России прогнозируется тяжелый год по числу заболевших ОРВИ

«Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета — это первое. Второе — у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ и частично стирает иммунологическую память другим вирусом», — заявил Тимаков.