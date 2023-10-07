Генетик поможет вовремя заметить симптомы болезни Альцгеймера

Далеко не все знают, чем занимаются врачи-генетики и когда нужно к ним обращаться. На самом деле взрослых здоровых людей действительно крайне редко направляют к таким специалистам.

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Однако есть как минимум две веские причины навестить такого врача, рассказала «Секрету фирмы» врач-генетик клиники Remedi Юлия Тарасова.

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Кому нужна консультация генетика

Планирующим беременность

На приём к генетику часто попадают пары, сталкивающиеся с проблемами бесплодия или потерь беременности, и тем более семьи, в которых уже родился ребёнок с особенностями, отметила Тарасова. Однако многих проблем в будущем можно избежать, если при планировании первой беременности пройти обследование у генетика, добавила она.

«Ни здоровый образ жизни, ни отсутствие наследственных заболеваний в семье не гарантирует рождение здорового ребёнка. Мы все являемся носителями заболеваний, которыми никогда не заболеем, но можем передать их нашим детям. Выявить такое носительство, оценить риски, определиться с планом обследования при беременности поможет генетик», — рассказала «Секрету» Тарасова.

Увы, универсального анализа, который поможет исключить все риски сразу, не существует. Однако их можно свести к минимуму, подчеркнула врач.

Семейная история болезни

Генетическая консультация, по словам Тарасовой, нужна тем, у чьих родственников были заболевания с поздним началом. В первую очередь речь идёт об онкологии. Но не только о ней, ведь есть наследственная предрасположенность и к другим серьёзным заболеваниям, отметила врач.

Например:

болезни Альцгеймера,

тяжёлым аутоиммунным заболеваниям,

заболеваниям сердца.

«Выявление предрасположенности не означает, что нужно будет сидеть и ждать неминуемой болезни, генетическая диагностика позволяет изменить диспансеризацию, вовремя заметить первые симптомы, а, значит, начать лечение и предотвратить развитие осложнений», — подчеркнула генетик.

Как подготовиться к приему у генетика

Перед консультацией генетика нужно сделать «домашнее задание», рассказала Тарасова. Вам придётся собрать информацию о заболеваниях, беременностях и особенностях развития всех доступных родственников, вне зависимости от того, чем объясняются в семье те или иные патологии. Что нужно знать: - возраст, в котором было диагностировано заболевание, - точный диагноз.

Что пригодится:

медицинские заключения, если речь идёт о врождённых патологиях, пороках развития, эпилепсии, психиатрических заболеваниях и задержке развития,

другие результаты генетических обследований, если они раньше уже проводились.

Как еда влияет на нашу ДНК

Гены — это что-то вроде «заводских настроек» нашего организма. А в течение жизни мы загружаем в него мини-программы, которые могут как улучшить, так и ухудшить его работу. Человек способен даже вносить эпигенетические изменения в свою ДНК, рассказывала врач-генетик Инна Холяндра.

Что может повлиять на ДНК:

физическая активность,

продолжительность и качество сна,

стресс,

инфекции,

лекарства,

климат,

финансовое положение и другие факторы.

Но главным регулятором генов остаётся питание. Вот, к примеру, что может подпортить ваши гены: