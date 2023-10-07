Врач Тарасова: генетик поможет вовремя заметить симптомы болезни Альцгеймера
Далеко не все знают, чем занимаются врачи-генетики и когда нужно к ним обращаться. На самом деле взрослых здоровых людей действительно крайне редко направляют к таким специалистам.
Однако есть как минимум две веские причины навестить такого врача, рассказала «Секрету фирмы» врач-генетик клиники Remedi Юлия Тарасова.
Кому нужна консультация генетика
Планирующим беременность
На приём к генетику часто попадают пары, сталкивающиеся с проблемами бесплодия или потерь беременности, и тем более семьи, в которых уже родился ребёнок с особенностями, отметила Тарасова. Однако многих проблем в будущем можно избежать, если при планировании первой беременности пройти обследование у генетика, добавила она.
«Ни здоровый образ жизни, ни отсутствие наследственных заболеваний в семье не гарантирует рождение здорового ребёнка. Мы все являемся носителями заболеваний, которыми никогда не заболеем, но можем передать их нашим детям. Выявить такое носительство, оценить риски, определиться с планом обследования при беременности поможет генетик», — рассказала «Секрету» Тарасова.
Увы, универсального анализа, который поможет исключить все риски сразу, не существует. Однако их можно свести к минимуму, подчеркнула врач.
Семейная история болезни
Генетическая консультация, по словам Тарасовой, нужна тем, у чьих родственников были заболевания с поздним началом. В первую очередь речь идёт об онкологии. Но не только о ней, ведь есть наследственная предрасположенность и к другим серьёзным заболеваниям, отметила врач.
Например:
- болезни Альцгеймера,
- тяжёлым аутоиммунным заболеваниям,
- заболеваниям сердца.
«Выявление предрасположенности не означает, что нужно будет сидеть и ждать неминуемой болезни, генетическая диагностика позволяет изменить диспансеризацию, вовремя заметить первые симптомы, а, значит, начать лечение и предотвратить развитие осложнений», — подчеркнула генетик.
Как подготовиться к приему у генетика
Перед консультацией генетика нужно сделать «домашнее задание», рассказала Тарасова. Вам придётся собрать информацию о заболеваниях, беременностях и особенностях развития всех доступных родственников, вне зависимости от того, чем объясняются в семье те или иные патологии. Что нужно знать: - возраст, в котором было диагностировано заболевание, - точный диагноз.
Что пригодится:
- медицинские заключения, если речь идёт о врождённых патологиях, пороках развития, эпилепсии, психиатрических заболеваниях и задержке развития,
- другие результаты генетических обследований, если они раньше уже проводились.
Как еда влияет на нашу ДНК
Гены — это что-то вроде «заводских настроек» нашего организма. А в течение жизни мы загружаем в него мини-программы, которые могут как улучшить, так и ухудшить его работу. Человек способен даже вносить эпигенетические изменения в свою ДНК, рассказывала врач-генетик Инна Холяндра.
Что может повлиять на ДНК:
- физическая активность,
- продолжительность и качество сна,
- стресс,
- инфекции,
- лекарства,
- климат,
- финансовое положение и другие факторы.
Но главным регулятором генов остаётся питание. Вот, к примеру, что может подпортить ваши гены:
- продукты, содержащие бисфенол-А — вещество, которое попадает в еду из пластмассовых изделий,
- еда, загрязнённая пестицидами,
- алкоголь,
- насыщенные животные жиры,
- трансжиры,
- избыточное потребление фруктозы.