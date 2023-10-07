Врач Серебренникова: в развитых странах дефицит витаминов встречается редко

Биологически активные добавки позволяют восполнить нехватку полезных микроэлементов в организме. Правда, многие забывают, что те же полезности вполне можно получить и при сбалансированном питании, и пьют БАДы горстями.

Только вот бесконтрольным приём таких пилюль может плохо закончиться.

Чем опасны БАДы

Как рассказала «Прайму» врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова, бесконтрольный приём этих добавок чреват передозировкой, побочным действием и серьёзными осложнениями.

Эксперт напомнила, что БАД содержит те же вещества, что и еда. Так что если питание сбалансировано, то проблемы быть не должно. Если же по каким-то причинам диета не полноценна, то периодический приём БАДов необходим, но только по рекомендации врача.

Предварительно, нужно сдать анализы. Врач отметила, что больше всего россияне налегают на:

омега-6 и 9, которые обычно серьёзной побочки не имеют,

витамины А и Е — передозировка может предрасполагать к онкологическим заболеваниям;

витамин С — его полно в пище, так что пить его отдельно смысла нет.

Серебренникова также напомнила, что пить сомнительные БАДы, например, те, на которых даже не указана суточная дозировка и состав, не стоит.

Передозировка БАДами

Ранее фармаколог Сергей Андреев объяснил , что профицит витаминов хуже, чем их нехватка. Например, при чрезмерном употреблении витамина D могут возникнуть раздражительность и головные боли. Правда, для этого нужно принимать токсичную дозу — 100 000. Дозировку в 2000–5000 он назвал безопасной.