Ученые выяснили, какие болезни может вызвать коронавирус

Коронавирус приводит к развитию аутоиммунных заболеваний. Об этом заявили южнокорейские ученые.

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— Мы всесторонне изучили риски развития различных аутоиммунных болезней среди большого числа пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, — сказали они.

В случае заболевания коронавирусом повышается риск развития в организме болезни Крона на 59 процентов. Кроме того, на 68 процентов увеличивается вероятность развития саркоидоза — поражения тканей организма.

По словам ученых, анализ состояния здоровья переболевших коронавирусом людей показал, что риск развития вышеперечисленных аутоиммунных заболеваний действительно создается. Они намерены использовать полученные данные для наблюдения за больными ковидом, передает Jama Network Open.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что человек в среднем заражается коронавирусной инфекцией раз в шесть месяцев.

По словам специалиста, бывают случаи, когда иммунитет человека не справляется с вирусом и ковид осложняется, что в дальнейшем приводит к госпитализации.

Британские врачи назвали пять основных симптомов нового варианта коронавирусной инфекции COVID-19 Pirola, который распространяется в Великобритании. Этот штамм заболевания обычно протекает без высокой температуры и одышки, которая указывает на то, что поражены легкие.