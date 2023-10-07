Чрезмерный прием БАДов грозит раком

Распространено мнение, что прием БАДов не вредит здоровью, а только помогает восполнить недостаток витаминов в организме. Однако бесконтрольный прием добавок может привести к передозировке и осложнениям. Об опасности БАДов рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

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«Сбалансированная диета помогает восполнить многие витамины и микроэлементы. А чрезмерное и неконтролируемое потребление БАДов может нанести вред организму вплоть до развития онкологии», – отметила Серебренникова.

Биологически активные элементы мы получаем из еды, но у многих россиян питание несбалансированно. Здесь как раз и приходят на помощь «любимые» БАДы.

Самые популярные у граждан добавки – это Омега-6 и Омега-9. Они содержатся в масле и не имеют ограничений в употреблении. За ними в народном рейтинге идут витамины А и Е, которые при передозировке могут создать в организме предрасположенность к развитию онкологии. Завершает парад приоритетов витамин С, который имеется в большинстве продуктов, поэтому употреблять его дополнительно в лекарственной форме просто нет необходимости.

Врач отметила, что прием БАДов может быть эпизодическим и только после посещения врача, а также сдачи необходимых анализов. Кроме того, не следует принимать добавки, на упаковках которых не указаны суточная доза и количество содержащихся в них основных веществ, пишет 1prime.ru.