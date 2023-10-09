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Онколог назвала симптомы рака молочных желез

Рак молочной железы один из самых распространенных среди женщин видов онкозаболеваний. Несмотря на это, диагностируют заболевание чаще всего на поздних стадиях. По словам онколога-маммолога из Екатеринбурга, Маргариты Магдаляновой, вовремя выявить новообразование можно при регулярном самообследовании.

Онколог назвала симптомы рака молочных желез
© runews24.ru

Онколог рассказала, что чаще всего рак можно заподозрить, если в груди наблюдается уплотнение, которое обычно не вызывает боли и не проявляется в общем состоянии. Однако при самостоятельном осмотре его можно обнаружить.

Поэтому врач рекомендовала женщинам регулярно проводить самопальпацию, ощупывая свою грудь и обращая внимание на любые необычные уплотнения или изменения, сообщает e1.ru.