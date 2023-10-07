Инфекционист Тимаков: Человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода
Человек в среднем заражается коронавирусной инфекцией раз в шесть месяцев. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
— По статистике, коронавирусной инфекцией сейчас болеют раз в полгода, то есть люди заболевают повторно. В большинстве случаев это не всегда удается подтвердить лабораторно, потому что чаще всего повторные заболевания у людей протекают в форме обычного легкого ОРВИ, — сказал он.
По словам специалиста, бывают случаи, когда иммунитет человека не справляется с вирусом и ковид осложняется, что в дальнейшем приводит к госпитализации, передает ТАСС.
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