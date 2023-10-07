Инфекционист Тимаков: человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода

— По статистике, коронавирусной инфекцией сейчас болеют раз в полгода, то есть люди заболевают повторно. В большинстве случаев это не всегда удается подтвердить лабораторно, потому что чаще всего повторные заболевания у людей протекают в форме обычного легкого ОРВИ, — сказал он.