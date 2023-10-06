В ЖК Санкт-Петербурга обнаружили очаг кори

В Санкт-Петербурге жительница ЖК "Лондон парк" заболела корью, за время инкубационного периода с пациенткой могли контактировать около трех тысяч человек. Об этом сообщает "Фонтанка".

© Газета.Ru

По данным СМИ, петербурженка заболела 21 сентября - у нее два дня держалась высокая температура, после чего девушка обратилась в поликлинику, где ей поставили ОРВИ. В тот день у заболевшей появилась характерная для кори сыпь, и она вызвала "скорую".

Медицинский тест подтвердил, что петербурженка больна корью. Источником инфицирования, вероятно, стал прилетевший из Дагестана ребенок - девушка контактировала с ним 8 сентября, и в тот же день его положили в больницу.

Медицинские работники обходили 15 подъездов ЖК, чтобы предупредить жильцов об очаге кори, узнать, что им известно о своей иммунизации от инфекции, а также чтобы предложить вакцинацию.

"Тех, кто не был привит от кори, направляли в поликлинику на прививку. Тем, кто не знал о наличии/отсутствии антител к кори, предлагали два варианта: сдать кровь на антитела к вирусу кори (бесплатно по полису ОМС) или сделать прививку. Если по результатам анализов у человека антитела не обнаруживались, он делал прививку", - рассказала эпидемиолог поликлиники N97 Марина Цыпленкова в беседе с изданием.