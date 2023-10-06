Чесотка: симптомы, лечение и профилактика заболевания

Чесотка – довольно распространенное заболевание кожи, которое является паразитарным и провоцируется чесоточным клещом Sarcoptes scabiei.

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В этом материале "Рамблер" расскажет, как проявляется этот недуг, какими методами его лечат и существуют ли меры профилактики.

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Течение заболевания, симптомы

По типу паразитизма эти клещи являются постоянными, большую часть жизни они проводят в коже хозяина. В местах проникновения клеща под кожу образуется специфическая сыпь, которая сопровождается сильным зудом. Зачастую этот неприятный симптом усиливается в вечернее или ночное время, что объясняется суточным ритмом активности паразита. Сыпь проявляется чаще всего в межпальцевых пространствах, на запястьях, стопах и в области половых органов или ягодиц.

Среди возможных типов заражения выделяют прямой и непрямой.

Прямой – в момент телесного контакта возбудитель может перейти от зараженного человека к здоровому. Зачастую такое происходит во время совместного сна или полового акта.

Непрямой – заражение через предметы обихода. Например, если воспользоваться кружкой или полотенцем, постельным бельем или перчатками после того, как это сделал человек, болеющий чесоткой.

В коже они проделывают так называемые чесоточные ходы, в которых откладывают яйца. После этого из яиц выходят личинки и покидают ход, проделанный самкой, создают свой, где уже линяют и созревают. Такой период может достигать полутора месяцев. Характерно, что вне кожи человека чесоточный клещ живет не слишком долго – при влажности ниже 35% и температуре выше 22-23 градусов, клещи живут вне тела человека около суток.

Зуд на коже возникает именно в те моменты, когда клещ проделывает для себя чесоточный ход. После этого на коже появляются маленькие узелки, пузырьки или сыпь. Иногда можно прощупать и сам ход.

В некоторых случаях чесотка может осложняться гнойными заболеваниями или переходить в дерматит, крапивницу или экзему. Если пациент активно расчесывает зудящие места, могут появляться расчесы, кровяные корочки или эрозии.

Лечение

Для лечения чесотки чаще всего используют противопаразитарные препараты: мази и аэрозоли. Лечение подбирается индивидуально в зависимости от течения заболевания. Назначить корректную терапию может только квалифицированный врач.

Профилактика

Для того, чтобы избежать развития чесотки, следуют придерживаться банальных правил гигиены.