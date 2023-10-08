Врачам позволят прописывать пациентам БАДы

Авторы инициативы полагают, что это позволит предотвратить бесконтрольное применение БАДов и сохранить здоровье населения страны.

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По информации газеты «Известия», предлагается внести поправки в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Медработники получат возможность выписывать БАДы в качестве лечения, решать, по какой схеме будет оно осуществляться и определять дозировку препаратов. В настоящее время врачи могут посоветовать пациенту принимать добавки, но не имеют права их выписывать.

Глава правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев уточнил, что врачи смогут выписывать только добавки, отвечающие по качеству требованиям законодательства РФ, а также зарегистрированные в соответствии с ним.