Штамм коронавируса «эрис»: насколько опасен и какие симптомы

Что известно о штамме коронавируса «эрис», какие у него симптомы, где распространяется подвариант и есть ли он в России – в материале «ФедералПресс».

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Откуда появился штамм «эрис»

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«Эрис» – штамм коронавируса, потомок «омикрона». Официальное обозначение нового подвида – EG.5. Неофициальное название «эрис» отсылает к древнегреческой богине раздора и хаоса Эрис, или Эриде. У него также имеется субвариант – EG.5.1.

«Эрис» распространяется среди населения с февраля 2023 года. В августе 2023 года Всемирная организация здравоохранения сообщила, что EG.5 обнаружен более чем в 50 странах.

Среди них – Китай, США, Республика Корея, Великобритания, Франция. Вирус продолжает распространяться.

Насколько опасен этот подвариант ковида

На фоне масштабного выявления штамма ВОЗ в августе 2023 года добавила «эрис» в перечень подвариантов, представляющих интерес (Variant of Interest, VOI). Это означает, что организация, а также страны мира должны следить за ним более внимательно, чем за другими штаммами. Исследователи по всему миру отмечают, что «эрис» действительно довольно быстро распространяется, а также лучше уклоняется от выработанного иммунитета, как и другие подварианты, пишет The Gardian.

Вместе с тем ВОЗ оценивает глобальный риск от EG.5 для здоровья населения как относительно низкий.

Симптомы штамма «эрис»

Симптомы «эриса» уже изучены. Как отмечают в Роспотребнадзоре, они похожи на те, которые фиксируют у предыдущих подвариантов ковида. Также есть схожесть с простудой и гриппом.

Среди явных симптомов:

общая слабость;

кашель и боли в горле;

насморк;

головная боль;

лихорадка;

сдавленность в груди.

Как не заразиться

Меры профилактики и рекомендации врачей не изменились со времен первой волны коронавируса. Врачи советуют особенно тщательно следить за здоровьем осенью, особенно это касается тех, кто учится или работает в больших коллективах и страдает хроническими заболеваниями.

Чтобы не подхватит «эрис», другие штаммы или грипп, полезно выполнять следующие рекомендации врачей.

1. Чаще мыть руки с мылом. Если такой возможности нет, нужно пользоваться карманными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

2. Стараться держать дистанцию от людей в общественных местах.

3. Надевать медицинские маски, если необходимо, особенно если идете в больницу.

В России выявляют единичные случаи заражения «эрисом». Летом 2023 года Роспотребнадзор сообщал о 17 случаях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Бурятии, Хакасии, Магаданской и Иркутской областях.

В октябре 2023 года «эрис» обнаружили в Красноярском крае – об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

В октябре 2023 года циркуляцию «эриса» зарегистрировали в соседнем с Россией Казахстане. О выявлении штамма заявила глава Минздрава страны Ажар Гиният со ссылкой на результаты ежемесячного генетического анализа.