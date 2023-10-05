Иммунолог высказался о штамме коронавируса "эрис"

«По всей видимости, этот штамм обеспечит примерно 30% от всех случаев заболевания коронавирусом. Он не настолько силён, как дельта или омикрон, линии, которые вытеснили все остальные штаммы и были доминирующими на протяжении какого-то длительного промежутка времени», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».