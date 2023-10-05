Врач рассказал про самый бесполезный метод профилактики простуды

"Если витамина C у человека мало, он будет чаще болеть, чем тот, у кого данный показатель в норме. Поэтому при дефиците его стоит пропить после консультации с врачом для укрепления иммунитета. Также витамин C может теоретически помочь, если человек уже заболел и в этот момент начнет его принимать. Может быть, он будет болеть на день меньше", – заключил терапевт.